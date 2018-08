Las movidas internacionales de la defensa de Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió emprender una cruzada internacional para pedir que se le garantice el debido proceso, tras el llamado a indagatoria que ordenó en su contra la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos.

Para ello, el exmandatario conminó a sus apoderados a pedir protección jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Para estos efectos, Uribe designó al abogado Víctor Mosquera, el mismo apoderado del exministro Andrés Felipe Arias.



Mosquera le explicó a EL TIEMPO que radicó una petición formal de medidas cautelares ante la CIDH argumentando que el caso del exmandatario no se debe surtir en la Sala Penal de la Corte, sino en la Especial de Instrucción, habilitada con la entrada en vigencia de la doble instancia.



“Además, solicitamos que la CIDH pida información sobre el proceso contra el expresidente, para que se obre en estricto cumplimiento al principio de legalidad e imperio de la ley, aplicando la norma, para que quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales”, dijo.



Y añadió que se acudió a esta instancia para demostrar que no están presionando testigos ni a la Corte Suprema, sino que tan solo exigen garantías procesales.

‘No tendrá éxito’

Cuando este diario le preguntó por qué acudía a una instancia que en el pasado ha emitido este tipo de medidas cautelares a favor de contradictores de Uribe, Mosquera explicó que la CIDH debe proteger a todos los ciudadanos sin importar su tendencia política.



“Se supone que la Comisión debe albergar la protección de los derechos humanos de todas las personas y nosotros, al ver que hay una vulneración, también venimos acá. Debe cumplir con su deber. Pero además lo hicimos para desmentir a quienes dicen que estamos sustrayéndonos de la Corte”, precisó.



Esta declaración es una referencia tácita a lo que ha dicho el senador del Polo Iván Cepeda, a quien la Corte se inhibió –en febrero– de investigar por supuesta manipulación de testigos y decidió, por el contrario, abrirle un proceso por la misma causa a quien fue su denunciante: el senador Uribe.



En efecto, Cepeda ha dicho que el exmandatario quiso evadir la órbita del alto tribunal con el amague de renuncia al Congreso y que los constantes ataques mediáticos a sus magistrados solo buscan desvirtuar la idoneidad de la Corte.

Y ahora asegura que no tendrá éxito en su cruzada internacional.



“Están intentando dar una imagen internacional de que es la Corte la que los está persiguiendo, es un desarrollo más de la campaña que emprendieron por deslegitimar a la Corte. Pero la comunidad internacional no es tonta y está al tanto de lo que pasa a Colombia, incluyendo la persecución que hizo Uribe como presidente a la Corte. La verdad no creo que tengan éxito”, le dijo Cepeda a este diario.

Recurso en Ginebra

Pero la cruzada de los apoderados de Uribe no se queda en Washington.

Para este lunes, según anunciaron, tienen previsto llegar a Suiza para pedirle a Naciones Unidas que le exijan a Colombia que se le garantice a su cliente la independencia de los magistrados que lleven su caso.



En Ginebra, acudirán ante la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, para pedir cobertura para que se les den garantías.



El expresidente Uribe y sus abogados esperan que tanto la CIDH como la Relatoría Especial se pronuncien lo más pronto posible sobre sus peticiones.



La razón es que el próximo 3 de septiembre fue citado por la Corte para que rinda indagatoria, una diligencia que está sujeta a que se resuelva la recusación que sus abogados hicieron contra los magistrados del caso.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @uinvestigativa