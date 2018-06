Alerta por libertad de temida red de asaltantes de bancos

Gremios de la seguridad alertan por la inminente cascada de libertades de señalados integrantes de una temida organización dedicada al robo de cajeros electrónicos y carros de valores.

La semana pasada, un juez de Bogotá expidió la boleta de libertad por vencimiento de términos de José Germán Estrada Arteaga, quien se encontraba disfrutando de casa por cárcel. Y ya están programadas las audiencias para solicitud de libertad de Jhon William Pulido, Róbinson Saavedra González, Edwin Reyes López, Fabio Esteban Orrego García y de Jhon Javier Pamplona Palacios, considerado el jefe de la red conocida como ‘los Fantásticos’.



La Fiscalía y los representantes de las víctimas se han opuesto a la libertad de los vinculados a la investigación argumentando dilaciones injustificadas y advirtiendo sobre la gravedad de los hechos por los que están siendo procesados. De hecho han empezado a apelar las decisiones judiciales que han beneficiado a los capturados.



Además de hurto, la red es procesada por homicidio al ser señalada del asesinato de un guardia de seguridad en un atraco en el sector de Galerías, occidente de Bogotá.



Fuentes cercanas al caso señalaron que el proceso ha tenido muchos aplazamientos y que de hecho la audiencia programada para el lunes pasado no se pudo realizar porque la defensora pública de uno de los imputados pidió tiempo para conocer el expediente.



Dos días después se hizo un nuevo intento y no fue trasladado uno de los acusados, y de nuevo la defensora pidió más tiempo al señalar que no había podido revisar el expediente para garantizar la debida defensa de su cliente.



Los integrantes de la organización fueron capturados en noviembre del 2016 en un operativo de la Policía y la Fiscalía y llevados ante un juez para imputarles los cargos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, hurto agravado y calificado y concierto para delinquir.A los integrantes de la banda se les atribuyen al menos seis atracos en los que se llevaron alrededor de cinco mil millones de pesos.

En la investigación aparece que la red usaba en sus acciones armas incluso de largo alcance, chalecos antibalas y vehículos de alta gama. Igualmente se documentó el uso de cadenas con las que arrancaban los cajeros de sus estructuras para proceder a robarlos.



La organización tendría tentáculos en otras redes criminales que funcionan en Bogotá y habrían logrado tener en su nómina a integrantes de la Fuerza Pública.



“Estamos muy preocupados porque esa banda está conformada por personas muy peligrosas que habían sido capturadas por la Fiscalía y todo este esfuerzo se está perdiendo porque el sistema judicial nos está fallando”, sostuvo la directora ejecutiva de FedeSeguridad, Natalia Gutiérrez.

Todo este esfuerzo se está perdiendo porque el sistema judicial nos está fallando FACEBOOK

TWITTER

Y añadió: “Estos delincuentes están solicitando la libertad por vencimiento de términos y es muy posible que para el 23 de julio estén todos por fuera de la cárcel y todo el trabajo hecho por la Policía y la Fiscalía haya sido en vano”.



La dirigente gremial consideró que es muy importante que la Fiscalía “ponga todos sus esfuerzos para evitar que esto suceda”.



JUSTICIA