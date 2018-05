La explosiva versión de Néstor Raúl Correa sobre su salida de la JEP

En una polémica carta, el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, se refirió a las razones por las que salió de esa justicia transicional.

Según Correa, una vez se posesionaron los 38 magistrados de la JEP, un grupo de nueve magistrados cambiaron el esquema con el que venía funcionando la Secretaría Ejecutiva para quitarle funciones y peso, y poder tomar decisiones burocráticas dentro de esa justicia.



Correa dijo que el Acuerdo de Paz había establecido que la Secretaría Ejecutiva debía ser "robusta y autónoma, como en los tribunales internacionales", lo que a su juicio era lo "más coherente con un sistema de justicia transicional, con los derechos de las víctimas y con el interés general".



Esas funciones eran, según Correa, prestar asesoría jurídica, apoyo psicosocial, representación judicial y seguridad a las víctimas, prestar a los procesados el servicio de defensa y representación judicial, garantizar la presencia y seguridad de testigos, asegurar la vigilancia electrónica de los liberados, administrar la JEP, llevar la secretaría de la Sala Plena y del órgano de Gobierno.



Sin embargo, dijo que ese grupo de nueve magistrados que se llamó Comité Estratégico estimó que "ese esquema no llenaba sus expectativas y que era necesario modificarlo" para quitarle funciones al cargo que él desempeñaba.



Según Correa, los magistrados, liderados por Patricia Linares (presidenta de la JEP) y Danilo Rojas (exmagistrado del Consejo de Estado) "diseñó una estrategia para quitarle funciones a la Secretaría Ejecutiva y tomarlas para sí".

Asimismo, el exsecretario ejecutivo de la JEP comentó que ese grupo de nueve magistrados fue creado por Linares el 6 de octubre del año pasado en un desayuno en el restaurante 'El Comedor' en el que "convocó a quienes consideraba sus amigos".



Según Correa, allí estaban Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes.



"Los 29 magistrados restantes de la JEP no tienen nada que ver con este Comité. El objetivo del Comité Estratégico fue incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al Secretario Ejecutivo en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP", dijo Correa.

El objetivo del Comité Estratégico fue incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al Secretario Ejecutivo en el Acuerdo de Paz FACEBOOK

TWITTER

Según Néstor Raúl Correa lo que buscaban esos magistrados era "quitarle esas funciones a la Secretaría Ejecutiva, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno, para que no tuviera voto".



Correa dice que ese Comité "funcionó a la perfección, pues ese resultado se logró. Para ello el Comité Estratégico diseñó una estrategia conjunta de trabajo con el fin de armar una propuesta para modificar la distribución de poderes al interior de la JEP".



También dijo que en la segunda semana de octubre del 2017 le presentó a Patricia Linares una propuesta sobre cómo debía ser el organigrama y planta de personal de la JEP en el que se contemplaba una planta "minimalista de 440 personas en total (una magistratura con 152 cargos y el resto para grupos comunes y para la Unidad de Investigación y Acusación y para la Secretaría Ejecutiva), cuyo número evolucionaría hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los 10 años de la JEP".



Asegura Correa, en ese organigrama no se contemplaba la figura de magistrados auxiliares para los magistrados de la JEP, sino un equipo de asesores de tres personas por despacho.



Correa también dice que antes de que se conociera el fallo de la Corte Constitucional que terminó limitando las competencias de la Secretaría Ejecutiva de la JEP (decisión del 14 de noviembre del 2017), Linares le había entregado al Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, y al ministro del Interior Guillermo Rivera, la propuesta del Comité Estratégico que solicitaba cambiar artículos de la ley estatutaria que se discutía en el Congreso y que le quitaba funciones al cargo de Correa.



Néstor Raúl Correa también dice que el 17 de noviembre del año pasado el Comité Estratégico se reunió con la Secretaría Ejecutiva y le expuso una contrapropuesta sobre cómo debía quedar la planta de personal de la JEP, según el exfuncionario, elaborada por Danilo Rojas.



"Allí se pide una planta maximalista de 5 magistrados auxiliares para cada despacho del Tribunal para la paz y de 11 personas para cada despacho de magistrado: el magistrado y 10 asesores. En total se propone, sólo para la magistratura (o sea sin contar la Unidad de Investigación y Acusación ni la SE) 386 cargos, que serían de su libre nombramiento y remoción, o sea más del doble de lo que había propuesto la Secretaría Ejecutiva", dice Correa.



En la Carta el exsecretario dice que esa planta era de "más alto costo, por la presencia de magistrados auxiliares".



En febrero de este año el Gobierno expidió un decreto que reguló el régimen salarial y prestacional para los funcionarios y empleados de la JEP, con el que los magistrados quedaron, según Correa, "con tres de los cinco magistrados auxiliares que habían solicitado y en todo caso las plantas de cada despacho quedaron de 10 personas de libre nombramiento y remoción por parte de los magistrados".



Así, dice Correa, la JEP quedó con 873 cargos de los cuales "los magistrados nombrar directamente 479 personas".



También dice que el pasado 15 de marzo la JEP expidió su reglamento en el que dejó por fuera del órgano de gobierno al Secretario Ejecutivo, le ponen un periodo de dos años y le quitan otras funciones adicionales.



"Por ejemplo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, asume la función de conceder las licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP. Ni siquiera en la rama judicial los magistrados se inmiscuyen en estos asuntos propios de un jefe de personal. Y algunos magistrados se dedicaron a la micro-gerencia (edificio, contratos, computadores, etc.), repitiendo errores de la rama judicial", aseguró.

Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno FACEBOOK

TWITTER

Con esos argumentos Correa asegura que "los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario Ejecutivo del órgano de gobierno, incluso antes de conocerse el fallo de la Corte. Ambas cosas las lograron".



Según Correa él se opuso a todos los cambios "pero al final perdió y se quedó sin espacio y sin funciones y por eso renunció (...) Es decir, la renuncia del Secretario Ejecutivo no tuvo nada que ver con la contratación de los recursos de la JEP, tema que era liderado por otras instituciones y en el que el Secretario ha actuado con transparencia e incluso se retira sin haber suscrito ni un solo contrato".



Finalmente Correa hace una polémica propuesta: "simplificar y unificar las dos justicias transicionales (Justicia y Paz y la JEP) e integrarlas dentro de la rama judicial".



JUSTICIA