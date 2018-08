La versión de ‘el Tuso’ Sierra en el caso del expresidente Uribe

La mención que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez del exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, luego de que la Corte Suprema lo llamó a indagatoria por supuesta presión a testigos, no fue gratuita.

EL TIEMPO estableció que el Gobierno de Estados Unidos ya dio vía libre para que el exnarcoparamilitar, libre desde el 2013 y residente en Miami, cuente lo que, según dice, fueron ofertas para que declarara en contra del expresidente e incluso de sus hijos.

“Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra (El Tuso) que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado”, explicó Uribe.



El abogado al que se refiere es Víctor Mosquera Marín, defensor del exministro Andrés Felipe Arias y miembro del grupo de apoderados del exmandatario.



EL TIEMPO estableció que a través de él, alias ‘el Tuso’ se ha referido a las visitas que la entonces senadora Piedad Córdoba y el congresista Rodrigo Lara hicieron, en mayo de 2009, a los jefes de las autodefensas recién extraditados. Fueron a las diferentes cárceles en su calidad de miembros de una comisión accidental del Congreso. A esas visitas también asistió Iván Cepeda, como representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Danilo Rueda, de la ONG Justicia y Paz Colombia.



Asistentes a esas visitas le aseguraron a este diario que las autoridades de Estados Unidos no dejaron ingresar grabadoras, por lo cual, con base en las notas que cada uno tomó, se elaboró un acta secreta con las confesiones de los exparamilitares que le fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Una versión señala que en el acta quedó constancia de que al menos uno de los miembros de la comisión de congresistas le preguntó a los exparamilitares, incluido ‘el Tuso’, si tenían evidencia de nexos de los Uribe con el paramilitarismo. Y les hablaron de la posibilidad de que, a cambio de su testimonio, sus familias obtuvieran protección, incluidos desplazamientos a Suiza.



Al respecto, reporteros de este diario confirmaron que Rodrigo Lara se negó a firmar dicha acta porque, desde su punto de vista, se incluyeron cosas con las que no estaba de acuerdo.

La otra visita

Pero, al parecer, ‘el Tuso’ no hizo esa salvedad y habló de una reunión adicional. Esta involucra a un periodista colombiano que, aprovechando un permiso oficial para entrevistarlo en prisión, le habría ofrecido prebendas a nombres de altos funcionarios de la Fiscalía General durante la administración de Eduardo Montealegre.



La defensa de Uribe le pide a la Corte Suprema que se escuche a ‘el Tuso’ y se verifique si sus declaraciones tienen asidero.



Al respecto, el ahora senador Iván Cepeda ha insistido en que nunca ha ofrecido prebendas judiciales ni monetarias para recoger testimonios en contra de Uribe. De hecho, en febrero pasado la Corte Suprema se inhibió de abrirle una investigación formal luego de que el propio Uribe lo denunciara por estas supuestas actividades.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@uinvestigativa