Según Fiscalía, alcalde de Barranca saboteó su revocatoria con fiestas

Ante el juzgado 46 de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos en contra del alcalde municipal de Barrancabermeja, Darío Echeverri, su esposa Mary Luz Núñez y tres personas más por haber obstruido el proceso de revocatoria que se adelantó el año pasado en su contra.

Los delitos imputados al mandatario son: perturbación del certamen electoral, concierto para delinquir, corrupción al sufragante y costreñimiento al sufragante.



Según el ente acusador, en Barrancabermeja hubo múltiples maniobras engañosas para que la gente no saliera a votar en la revocatoria del alcalde el 2 de julio del año pasado.



"En sentir de la Fiscalía, nos encontramos frente a una verdadera empresa criminal que traspasó los límites del derecho penal"



Según las investigaciones, Darío Echeverri Serrano en su condición de alcalde lideró una organización para impedir la revocatoria de su mandato.

Cada integrante cumplía una función

Frente a las conductas que se adelantaron para impedir el proceso, la Fiscalía señaló que cada persona de las detenidas esta semana cumplía un papel fundamental en el complot. Cristian Freyman Camacho era el que administraba la plata junto con Mary Luz Núñez y dos personas más.

El alcalde Darío Echeverri Serrano (izquierda), su esposa Mary Luz Núñez y Cristian Freyman Camacho. Foto:

John Moros se encargaba, de acuerdo con la Fiscalía, de las alianzas con el poder y evitaba que la gente acudiera a las urnas.



Todo aquél que estuviera respaldando la revocatoria del alcalde sería enemigo declarado y por eso él siendo la cabeza instigó a otros ciudadanos tanto funcionarios suyos como particulares para que hicieran parte de esa empresa delincuencial, para que tomaran partido; señaló el fiscal del proceso.

John Jairo Moros Foto: Barrancabermeja

Ninguno de los imputados aceptó cargos.

Luis Alfredo Gómez, defensor de Echeverri, se opuso ante los argumentos expuestos por la Fiscalía para imputar los cuatro delitos por los que hoy se encuentra investigado el alcalde.



Las irregularidades en el proceso de revocatoria de Echeverri consistieron, según la Fiscalía General de la Nación, en que con estrategias se hizo creer a la ciudadanía que el 2 de julio no habían elecciones.



Los testigos afirmaron que John Jairo Moros y Armando Acosta pidieron a un grupo de mototaxistas reclutar a más compañeros del gremio para invitarlos a "una rumba de ocho de la mañana a cinco de la tarde" en la jurisdicción de Pénjamo.



"Nos dieron para la gasolina y teníamos que convocar a los mototaxistas y sus familias", dijo un habitante del municipio.



Además de reclutar al medio de transporte más utilizado en la ciudad, la Fiscalía afirmó que se organizaron partidos de fútbol, competencias de piques, bingos, sancochos, rifas con cédula en mano.



"Se ofrecieron eventos gratuitos en los cuales solo con la cédula podía reclamar los premios que no eran pequeños, eran un televisor, una bicicleta, etc", dijo el representante del ente investigador.



El comité 'Todos Unidos por la Dignidad de los Barranqueños’, fue el que promovió la revocatoria del dirigente Darío Echeverri Serrano.



"El alcalde empezó un plan sistemático para acabar con la organización sindical una vez se enteró, era el único sindicato que estaba apoyando la revocatoria y que en compañía del señor Diego Acosta, desvincularon a más de 100 afiliados", dijo el ente investigador.



JUSTICIA