La evidencia que mandó a la cárcel Modelo a Roberto Prieto

“Por este teléfono sí podemos hablar. No se preocupe que no es el mío. Es una flecha que me conseguí”. Bajo esa convicción, Roberto Prieto, gerente de las campañas Santos Presidente, habló durante 180 días de las maniobras que estaba usando para evadir la investigación que le sigue la Fiscalía.

Nunca se percató de que los investigadores le tenían interceptados los 5 celulares que manejaba. De hecho, terminó dando detalles de su intento por direccionar testimonios, destruir documentos y hasta habló de hacer pagos para que nadie descubriera que recibió dinero de manera irregular de al menos tres fuentes: la multinacional Odebrecht, el grupo Interbolsa y la firma italiana Impregilo.



El juez 45 de control de garantías encontró tan contundente la evidencia en su contra que este martes lo envió a prisión y ahora enfrenta una condena de hasta ocho años de cárcel.

EL TIEMPO estableció que, tanto para la Fiscalía como para el juez, “hay un claro hilo conductor en el comportamiento de Prieto: usar la cercanía con el Gobierno para pedir dinero diciendo que debía suplir un déficit en la campaña 2010-2014 por publicidad”.



Incluso en las conversaciones que EL TIEMPO reveló a mitad de semana queda en evidencia su intento por comunicarse con funcionarios de la Casa de Nariño con los que buscó hacerle llegar una carta al presidente Juan Manuel Santos, que este nunca recibió, y hasta comunicarse con la primera dama.



Hay llamadas con una mujer identificada como Claudia Castro, otra de nombre Juanita y con Aracely, a la que le habría pedido sacar unos documentos de la campaña. En esas conversaciones Prieto se queja de que sus anteriores amigos lo tienen aislado y se autodenomina el leproso. También comenta el alcance de las decisiones tomadas por la Fiscalía sobre los sobornos de Odebrecht.



Incluso echando mano de su cercanía con funcionarios del Gobierno logró que la firma Interbolsa le girara tres cheques por 288 millones de pesos para cubrir falsos servicios de publicidad con la firma O2 Convergencia Digital.



Esa, según la Fiscalía, fue la misma táctica que usó para obtener al menos 650 millones de pesos por la adjudicación del contrato del puente Plato (Magdalena) al consorcio Yuma, del que hacían parte las empresas Impregilo y Conalvías.



Y hay testimonios que confirman la hipótesis de la Fiscalía.

Eduardo Zambrano, amigo de Prieto, señaló que se acordó acudir a Yuma con la versión de que tenía que cubrir el déficit de la campaña, porque era vergonzoso acudir a Odebrecht FACEBOOK

TWITTER

“Eduardo Zambrano, amigo de Prieto, señaló que se acordó acudir a Yuma con la versión de que tenía que cubrir el déficit de la campaña, porque era vergonzoso acudir a Odebrecht, ya que estos habían colaborado con suficiencia”, dijo el juez 45 en la audiencia de imputación de cargos.



De hecho, se documentaron dos reuniones con ejecutivos de Impregilo en el hotel El Virrey y en el Club Colomboitaliano de Bogotá. A estas –según la Fiscalía– acudieron Francesco Stopponi y Remo Volpi (por Impregilo) y Andrés Giraldo. Este último se comprometió a que Prieto se encargaría de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asignara la obra, a cambio de los $ 650 millones.



Ya está probado que la firma Megaland, de un primo de Giraldo, le entregó la mayor parte del dinero a Prieto, y que hubo plata para la firma Marketmedios, de propiedad de su familia. Sin embargo, el italiano Stopponi ha negado haber hecho los pagos, y la Fiscalía dice que, por ahora, no hay cuestionamientos en torno a la ejecución del contrato.



La transacción con los italianos es la que tiene a Prieto ad portas de ser condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



Eso explica por qué en las interceptaciones se le escucha advertirle a Zambrano que negara nexos con los italianos.



“Le van a preguntar si tiene negocios con Impregilo porque ellos van por el tema de Conalvías. A mí me preguntaron, pero yo me hice el güevón en eso”, dice Roberto Prieto.

El sobre a los brasileños

Y si bien Eduardo Zambrano lo cubrió inicialmente en ese tema, terminó por hundirlo en otro: los aportes de Odebrecht.



En este capítulo se investiga si Prieto se quedó con dineros que pedía para la campaña.



Pero la Fiscalía no indaga la violación de topes, un tema netamente administrativo. De hecho, este miércoles, la Comisión de Acusaciones de la Cámara cerró la investigación contra el presidente Santos por los aportes de Odebrecht.



“No hay indicios que nos permitieran inferir que el Presidente haya tenido algo que ver con el ingreso de recursos de esta multinacional a la campaña”, dijo el representante investigador, Nicolás Guerrero.



Al respecto, Zambrano confesó haber llevado una carta a directivos de Odebrecht en la que Prieto les daba instrucciones de cómo cambiar su testimonio para que él no saliera afectado.



“¿Entregó el documento al fin? Es muy importante porque Martorelli dice que sí pero no (...), cuando dijo que a mí no me mandó la plata. (...) En el Consejo Nacional Electoral ya abrieron indagación preliminar por lo del 2010, y yo estoy haciendo trámite para que los brasileros también digan allá que hicieron el acuerdo económico con el Comité Financiero de la campaña y no conmigo”, le dice Prieto a Zambrano en otras conversaciones interceptadas.



Y en los audios también queda claro que para ajustar las cuentas, le pidió a Liliana Baena, directiva de la firma Connecta, que destruyera información y cuadrara encuestas.



“Estaba mirando lo del partido de ‘la U’, y hay dos cosas que sí nos pueden servir, y otro más grande sobre intención de voto, y luego hay otros de la campaña. Te los voy a imprimir”, le anuncia Baena a Prieto, quien le recalca: “Hay que cambiar todos los formatos para que no se parezcan, si quieres les puedes cambiar la presentación por si las moscas (...) Eso, de 2010, también desaparezca todo”.



Días después de esa instrucción, Prieto le comentó a Zambrano que el tema de los topes estaba cubierto, porque estaba involucrado un exministro que ahora trabaja en un organismo multilateral, refiriéndose tácitamente a Tomás González, fundador y exsocio de la firma encuestadora Connecta.



“La ventaja mía es que quien hizo lo mío es un exministro de Estado, está en el Fondo Monetario. O sea, le toca montar una película sobre esto”, le dice Prieto a Andrés Giraldo en otra de las llamadas.

Obstrucción a la justicia

Otro de los señalamientos al exgerente de las campañas Santos es que intentó permear y obstruir a la justicia.



Además de la destrucción de documentos, el propio Prieto habla en sus conversaciones de mover fichas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cuadrar cabos sueltos sobre la financiación de la campaña: “Usted sabe el riesgo que tengo con Paddington”, se le oye decir, haciendo referencia a la firma que hizo una encuesta que se cotizó en un millón de dólares donados por Odebrecht.



También está documentado que un exmiembro del CTI se acercó a la Fiscalía a indagar cómo iba la investigación contra Prieto. En efecto, en diciembre de 2017 y enero de 2018, el sujeto abordó a Luis Gabriel Martínez Abello, uno de los investigadores del caso, para sacarle detalles del expediente.



Aunque la defensa dice que no está probado que fuera un emisario de Prieto, para la Fiscalía no hay ninguna duda. Además, el hombre –que ya fue interrogado– mintió al decir que trabajaba para una oficina de abogados que tenía entre sus clientes a Marketmedios.



Por ahora, personas cercanas a Prieto dicen que estaría interesado en negociar con la Fiscalía para obtener una rebaja, pero su abogado Marlon Díaz lo niega.



Incluso dijo que estaba seguro de que tanto en la apelación a la medida de aseguramiento como en el proceso lograrán desvirtuar los hechos que la Fiscalía le imputa a su cliente y acreditar su inocencia.



Al respecto, anotó que ya desmontaron el delito de falso testimonio. Además, que no se entiende por qué están mezclando el tema de las obras con el de Odebrecht.



Por el momento, el juez de garantías les acaba de negar la petición de que Prieto sea recluido en una guarnición militar, en atención a su seguridad, salud y condiciones personales.



Eso significa que deberá afrontar el proceso en su contra desde La Modelo.

‘Vamos a demostrar su inocencia durante el juicio’, dice la defensa

“No vamos a negociar. Vamos a desmontar las acusaciones de la Fiscalía y a demostrar la inocencia durante el juicio”, aseguró Marlon Díaz, abogado de Roberto Prieto. Y enfatizó que no hay ninguna imputación relacionada con Odebrecht o con los topes de las campañas Santos Presidente.



También precisó que espera tumbar los cargos por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, demostrando que Prieto no tuvo injerencia en la contratación de los estudios de la obra de puente Plato (Ruta del Sol III), debido a que Yuma –de Impregilo– comenzó a estructurarlos con Consultores Unidos –de Eduardo Zambrano– desde junio del 2014.



La fecha es clave –según Díaz– porque la reunión entre Prieto y Luis Fernando Andrade, de la ANI, para hablar de esa obra, fue posterior (en febrero del 2015) y no fue decisiva.



“La contratación ya venía de tiempo atrás; el tema se defiende por sí solo en la línea de tiempo”, aseguró. Sobre el cargo de enriquecimiento ilícito, explicó que se están recopilando los soportes para demostrar que el dinero que ingresó a Megaland no fue un soborno para Prieto –como dice la Fiscalía–, sino para cubrir simples sobregiros de las cuentas de la firma.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa