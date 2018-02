La difícil tarea de capturar a los jefes del Eln

La Fiscalía acudirá a la cooperación internacional para hacer efectivas las órdenes de captura contra cinco miembros del Comando Central del Eln vinculados por hechos de violencia registrados en los últimos días en Nariño y Cauca.

En Quito (Ecuador) se encuentra Israel Ramírez, ‘Pablo Beltrán’, quien lidera los acercamientos de paz con el gobierno nacional y por petición del ejecutivo tiene suspendidas las órdenes de captura en su contra por lo que estaría a salvo de una eventual detención.



Las autoridades vienen reconociendo lo que se sabía desde hace mucho tiempo, que los jefes de esa guerrilla no se encontraban en el país y se escondían en naciones vecinas.



"¿Porque no caen los principales cabecillas, primer nivel miembros del COCE, de la Dirección General del Eln? porque no están en Colombia. Nosotros actuamos contra el siguiente nivel – que si están en el país – pero si algún cabecilla del primer nivel llega a tocar suelo colombiano, tenga la certeza que la Fuerza Pública arremeterá contra ellos", señaló esta semana el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía.



Por esto a la Fiscalía no le queda otro remedio que acudir a Interpol para que expida circular roja de captura contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino

Eliecer Herlindo Chamorro, ‘Antonio García’, Rafael Sierra, ‘Ramiro Vargas’, y

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, ‘Pablito’.

De lograr que se expida la circular, las autoridades colombianas dependen de que sus homólogos de los demás países las hagan efectivas.



En caso de que se lograra la detención, Colombia podría intentar pedir la extradición de esos nacionales, que en todo caso va a requerir un trámite ante las autoridades judiciales de la nación que los llegue a capturar.

Así las cosas, analistas consultados, consideran sin la cooperación internacional, de los países en donde se esconden los guerrilleros, no será fácil tenerlos ante estrados judiciales nacionales.



En el país se mantienen los operativos para capturarlos pues informaciones oficiales señalan que algunos de ellos se mueven en la zona de frontera pasando de lado a lado, por lo que habría oportunidad de capturarlos a su ingreso a Colombia.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com