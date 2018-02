‘No consumía ningún tipo de droga’: amiga de María Andrea Cabrera

Daniella Acevedo Vargas, quien fuera amiga de María Andrea Cabrera, publicó este fin de semana, en su perfil de Facebook una carta “para quienes no tuvieron el placer” de conocerla, y en la que defiende la reputación de su amiga, muerta el pasado 4 de febrero por intoxicación con éxtasis y alcohol.



“Andrea era bacana, chistosa, alegre, relajada”, dice Daniella, quien explica que decide escribir ese texto “tras leer miles de comentarios de personas que no la conocieron y que dan por sentado que consumía drogas por su estrato, edad, o lo que sea”.

“Era buena amiga, pendiente, preocupada, pero sobre todo incondicional”, asegura Daniella, quien, según confirmaron otros egresados de la Universidad de La Sabana, hacía parte del grupo de amigos de Cabrera y Lina León.



De hecho, Acevedo cuenta que Cabrera se graduó de Comunicación Social y Periodismo en La Sabana, y dice que “trabajó en esa institución hasta su último día”. Además, que era responsable y buena profesional, y que “de ahí que su misma universidad la escogiera para hacer parte de su equipo”.



Acevedo dice que fue su amiga y “acompañante de varias rumbas”.



“Puedo asegurar que no consumía ningún tipo de droga”, asegura, pues su personalidad “siempre fue eufórica, nunca necesitó de nada para ponerse ‘de ambiente’ ”.



“A pesar de ser la más relajada de nuestro grupo de amigas tenía muy claro qué estaba bien y qué estaba mal. Le tenía respeto a la droga, no le interesaba probar ningún tipo de sustancia”, cuenta Daniella Acevedo, quien extiende su defensa a Lina León, amiga de María Andrea.

Yo que he convivido con ellas puedo meter mis manos al fuego porque sé quiénes son FACEBOOK

TWITTER

Asegura que “eran mejores amigas, inseparables. Ambas muy parecidas por su conducta intachable pero su personalidad montadora (…) Se cuidaban como hermanas y se amaban como tal”.



Finalmente, dice que siente la necesidad, al igual de su familia, de que “se limpie su nombre y se aclara que su muerte fue por consumo INVOLUNTARIO de éxtasis” (el énfasis es de la carta), y defiende su origen, pues ser “de clase alta” no disminuye el dolor de sus seres queridos.



“Por favor, no la juzguen por ser una niña con dinero. No discriminen la gravedad de su caso por u nivel social”, pide Daniella antes de reiterar que no era consumidora ocasional y que Lina tampoco consume drogas ni bebe licor.



“Yo que he convivido con ellas puedo meter mis manos al fuego porque sé quiénes son”, concluye.



La semana pasada, el abogado de la familia de María Andrea radicó un escrito ante la Fiscalía en el que recoge testimonios de familiares y allegados en el que revela, entre otras acusaciones, que los amigos de la joven ya habían sido señalados por un hombre de un bar de suministrar a mujeres drogas de difícil detección como el 2CB.



Basados en estos testimonios, pidieron imputar cargos por el delito de homicidio a Jaime Esparza, Mauricio Ladino y Miguel Flórez.



ELTIEMPO.COM