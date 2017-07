Los jugadores de Santa Fe que estuvieron en fiesta de celebración

En las últimas semanas se conoció el escándalo sobre el presunto abuso sexual que habrían cometido varios jugadores de Independiente Santa Fe contra una trabajadora sexual.

El hecho habría ocurrido el martes 31 de enero, dos días después de que el equipo se coronó campeón de la Superliga ante Independiente Medellín. La situación se ha convertido en los últimos días en uno de los casos de mayor reserva y hermetismo.



Carlos Mario Arboleda, jugador de Santa Fe, ya fue entrevistado por la Fiscalía sobre la situación, pues el futbolista es uno de los involucrados en el presunto caso de abuso sexual.



De acuerdo con ‘La W Radio’, después de conocer informes de la Fiscalía, ese día, al parecer, hubo una fiesta con el plantel de Independiente Santa Fe en el piso menos uno del hotel Dann Carlton.



‘La W Radio’ indicó que las personas que se alojaron esa noche en el hotel, aunque se aclara que eso no quiere decir que los nombrados estuvieran involucrados en el escándalo con la trabajadora sexual.



Las mujeres llegaron 30 minutos después de que comenzara la fiesta en tres vehículos. En total, revela 'La W Radio’, según lo conocido de los informes de la Fiscalía, eran 22 trabajadoras sexuales que ingresaron por el parqueadero del hotel.



Según lo conocido por el medio radial, el segundo piso del hotel estuvo reservado en su totalidad para Santa Fe.



Esa noche, dice el medio, no hubo cámaras de seguridad, pues las habrían apagado, reveló la Fiscalía. Ese mismo ente tendría pruebas de la presencia de César Pastrana, presidente de Santa Fe.



Esta es la lista de personas que se alojaron esa noche:



Johan Arango Ambuila

Carlos Mario Arboleda

Leyvin Balanta

Gerardo Bedoya

Daniel Buitrago Tamayo

Leandro Castellanos Serrano

Yeison Gordillo

Agustín Julio Castro

Javier López Rodríguez

Rafael Montaña

Dairon Mosquera

José David Moya

Humberto Osorio Botello

Cesar Augusto Pastrana

Baldomero Perlaza

Anderson Plata

Jose Iván Rendón

Juan Daniel Roa

Sebastián Salazar

Kevin David Salazar

Miguel Ángel Solís

William Tesillo Gutiérrez

William Torres

Jefferson Torres

Héctor Urrego

José Adolfo Valencia

Robinson Zapata



En un primer momento, se habló que el jugador Harrison Henao, que en el momento de los hechos era jugador de Millonarios, asistió al hotel, pero el futbolista señaló que no se encontraba en el lugar ya que para la fecha estaba en Brasil para jugar un partido contra el Paranaense en la Copa Libertadores.



Además, un informe de Migración Colombia también revela que los argentinos Jonatan Gómez y Omar Pérez también estaban en el hotel.



'La W Radio' agregó que la mujer afectada estaría en España, país donde es buscada por las autoridades para ampliar detalles de la denuncia.



ELTIEMPO.COM