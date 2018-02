Juez asegura que nadie le avisó de los líos de la casa de 'la Gata'

El Juez Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla, David Hassan Saade Morad, quien ordenó el traslado de la polémica empresaria Enilse del Rosario López Romero, más conocida como ‘La Gata’, a seguir pagando su condena en su lugar de residencia, le respondió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con relación a la situación del proceso de recuperación del predio en donde ella se encuentra.



Según la SAE la casa a donde fue traslada López Romero fue incautada por la Fiscalía como medida cautelar de embargo y secuestro. La mansión está en la carrera 59 número 91-20 y 42 de Barranquilla.

Según el Juez Sexto él revisó cada uno de los documentos del proceso de López y no halló ninguna comunicación previa que lo alertara de la situación jurídica del inmueble a donde sería conducida la detenida.



“Sea lo primero señalar que revisada la carpeta no se encuentra el despacho comunicación alguna anterior a la que ahora ocupa nuestra atención, provenientes de algún fiscal delegado de la Unidad Nacional Para la Extinción del Derecho de Dominio o funcionario de la SAE, donde se ponga de presente que el bien inmueble donde se concedió la prisión domiciliaria tenía alguna medida cautelar o de embargo”, dice en su carta el juez Saade Morad.



Además, asegura el jurista, que hubo una visita previa por una trabajadora social adscrita al Centro de Servicios Administrativos al inmueble, para corroborar que las personas que lo habitan estaban en condición de recibir a la detenida y que allí fueron recibidos por una hija de López Romero, quien confirmó que era viable su traslado a ese lugar.



“Visita en la que, contrario a lo que se dice en el oficio que remite la SAE –en el entendido que la medida cautelar se materializó desde el mes de junio del 2014– es atendida por la hija de la interna, de nombre Wendy Vanessa Alfonso López, quien señala que vive en el referido inmueble junto cuatro trabajadores, y posteriormente ante la pregunta de si está de acuerdo en recibir a su mamá en casa, esta manifestó que sí, acompañándose a la entrevista como anexos, los registros fotográficos que (la funcionaria) dejó en el expediente”, añadió el Juez.



Saade Morad cuestionó, además, el hecho de que transcurridos 35 días desde el momento en que se tomó la decisión del traslado de López Romero, ninguna entidad se pronunció al respecto, no hubo un aviso, lo que califica como una omisión.



“Ningún otro ente informó al juez que en ese bien existía una ocupación de hecho por parte de sus habitantes o alguna situación legal referida al inmueble que impidiera el traslado de la condenada. Mientras que del otro lado existía un informe de arraigo y verificación del inmueble por parte de la trabajadora”, manifestó.



De otro lado la SAE ha dicho que ya inició el proceso legal de recuperación de los predios en donde actualmente se encuentra alojada ‘La Gata’ por las facultades que recibió en julio de 2017, y que lo harán sin la presencia de un inspector de Policía. Asegura la SAE, además, que la entidad depositaria ya había realizado unas 6 acciones administrativas en contra de los que hoy ocupan el inmueble.



