Juez niega preacuerdo de Otto Bula porque "desprestigia la justicia"

A pesar de que la Fiscalía solicitó que se avale un preacuerdo con el exsenador Otto Nicolás Bula Bula por el delito de cohecho por dar y ofrecer, el juez 46 penal de Bogotá negó esa posibilidad considerando que la argumentación del ente acusador no fue suficiente.

"Se desprestigia la administración de la justicia y genera cuestionamientos de la misma. Se está hablando de un soborno a un fiscal", dijo el juez, quien agregó que "la Fiscalía no dijo la finalidad del preacuerdo, solo dijo que está colaborando en otro proceso", agregó.



Ante esa decisión, la Fiscalía y la defensa de Bula presentaron recurso de apelación.



El proceso es por un soborno que entregó Bula, quien se encuentra preso por el caso Odebrecht, al exfiscal Rodrigo Aldana para que le informará sobre un caso de extinción de dominio de tres haciendas en Córdoba que eran de los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.



Aldana recibió el apartamento 1117 del edificio Pentagrama, en el occidente de Bogotá, que tendría un costo de 335 millones de pesos.



En el preacuerdo se estipula que Bula acepta los casos imputados por cohecho por dar y ofrecer. La Fiscalía lo condenaría a solo dos años de prisión y una multa de 33, 33 salarios mínimos, en calidad de cómplice. Además será inhabilitado por 40 meses.



Sobre el caso, la Fiscalía indicó que "Rodrigo Aldana tan solo proyectó la resolución de improcedencia pero nunca alcanzó a tener vía jurídica. Incluso, al día de hoy, el proceso sigue vigente y continúan las medidas de esos bienes".



La Fiscalía indicó que no se evidencia un incremento patrimonial por parte de Otto Bula. "No hay ninguna traba en cuanto a los requisitos dispuestos por la ley", agregó.



En este proceso, la Corte Suprema de Justicia condenó por corrupción a 9 años de cárcel al exfiscal Rodrigo Aldana.



La Procuraduría cuestionó que la conducta de Bula es de "reproche" y que la pena que pide la Fiscalía es muy baja por lo que pidió al juez que rechazara ese monto.



