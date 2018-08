Juez ordena libertad de Andrés Jaramillo procesado por 'Carrusel'

Un juez de Paloquemao ordenó la libertad del expresidente de Conalvias, Andres Jaramillo, procesado por su responsabilidad en el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

El juez 20 no accedió a la petición de la Fiscalía de prorrogar por un año la medida de aseguramiento en su contra, ordenada por otro funcionario judicial en el marco de la imputación en su contra por actos de corrupción.



La Fiscalía apeló la decisión que será revisara por otro juez quien tendrá que determinar si mantiene su libertad o la revoca expidiendo una nueva orden de captura.



La Fiscalía le imputó a Jaramillo cargos por la pérdida de dineros públicos de Bogotá en las obras de la fase III de Transmilenio y las influencias que ejerció en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por la ejecución de los contratos: N° 138 de diciembre de 2007 y la adición al mismo de junio 25 del 2009; y la cesión del contrato N° 137 de 2007.



El ente acusador asegura que Andrés Jaramillo era consciente del incumplimiento del grupo Nule en la construcción de un tramo de la troncal de Transmilenio de la calle 26, y premeditadamente constituyó el grupo Vías de Bogotá SAS, en el que Conalvías, empresa de la que era director, tenía una participación de 96%.



Según la investigación, el grupo Vías de Bogotá SAS no cumplía con la capacidad legal y financiera, ya que Conalvías tenía a su cargo otros tramos de Transmilenio y no podía avanzar simultáneamente en dos proyectos.



Jaramillo, dice el ente acusador, se habría apropiado de $28.081’044.349 de los $85.751’927.934 que Inicialmente el IDU había entregado a los Nule. Posteriormente a la cesión del contrato, el grupo de Jaramillo recibió 190.270 millones de pesos por costos adicionales para la terminación de la obra.



