Juez dice que defensa del ‘Turco Hilsaca’ está torpedeando juicio

Por tercera vez en el año se suspendió la audiencia contra el polémico empresario Alfonso ‘El Turco' Hilsaca y otras tres personas ante la ausencia de la defensa de alguno de los abogados de los procesados.

“Se advierte que como es costumbre se está torpedeando la diligencia. Se solicitó un defensor público a quien se le pedirá la presencia en esta diligencia”, señaló el juez sexto especializado de Bogotá.



Y añadió que “no existe justificación válida” para la no asistencia del abogado de Hilsaca, por quien se suspendió la anterior audiencia al argumentar que tenía problemas de salud.



“Tiene la responsabilidad de nombrar un abogado suplente. No se admite ningún tipo de suspensión de la diligencia. Se aplaza para mañana con defensor público”, dijo el funcionario judicial.



El juzgado ya había compulsado copias contra el abogado de Hilsaca por inasistencia al proceso que llegó a ese despacho en agosto de 2015 y que apenas va en audiencia preparatoria.



A la primera audiencia programada para este año no llegó la defensa de Hilsaca, lo que impidió el inicio de la diligencia. “No se observa justificación por parte de los abogados Gustavo Enrique González y Luis Roberto Ayala, aunado que la presente diligencia ha sido programada en pluralidad de oportunidades”, señaló el juez



El despacho pidió investigar a los abogados y citó nuevamente a las partes para el 30 de enero. Esta vez los que no llegaron fueron los abogados de Luis Enrique Ardila Polo, otro de los procesados en el caso.



“Ha sido repetitiva la actuación del abogado principal de Ardila Polo en punto a entorpecer la actuación y de no dejar avanzarla (…) es evidente que se burla de la administración de justicia y se evidencian las maniobras dilatorias”, señaló el juez del caso al compulsar copias también contra la defensa de Ardila Polo.



En la investigación aparecen Luis Enrique Ardila Polo, Erasmo Porto Villareal, Javier Eduardo Donado Rueda y Alfonso Del Cristo Hilsaca por presuntos nexos con la financiación de bandas criminales.



El caso por razones de seguridad fue trasladado por la Corte Suprema de Cartagena a Bogotá y por petición de la Fiscalía.



No es la primera vez que el proceso se ve afectado por el comportamiento de los abogados. Ya en agosto de 2017 por cuenta de la inasistencia de varios de los defensores se habría frustrado una diligencia a pesar de que las fechas habían sido concertadas con todas las partes. El juez compulsó copias a la judicatura por el incumplimiento de los deberes como defensores.



En marzo de ese año el abogado de Ardila Polo renunció en plena audiencia y dos meses después la audiencia no se pudo realizar tampoco porque el nuevo abogado afirmaba que apenas había empezado a conocer el caso.



Hilsaca está libre desde diciembre de 2014 por decisión de un juez de Barranquilla que luego fue capturado junto a otras 10 personas señaladas de hacer parte de una red que cobraba por conceder libertades y revocatorias de medidas de

aseguramiento.



Justicia

justicia@eltiempo.com​