Diego Palacio, por ahora sin cupo en la JEP y seguirá preso

La decisión de la juez 29 de ejecución de penas de Bogotá, que le negó la libertad condicional al exministro Diego Palacio Betancourt, no cierra la puerta para que el caso pueda ir a la sala de revisión de la justicia especial para la paz (JEP).

El 2 de mayo Palacio Betancourt, condenado por la ‘Yidispolítica’ a 80 meses de cárcel, pidió la libertad transitoria y condicionada establecida en la justicia especial para la paz.



Con ello, el exministro aspiraba salir de la Escuela de Caballería, en donde cumple su condena, y esperar en libertad a que entrara en funcionamiento la JEP, en al menos ocho meses, para que la sala de revisión examinara su caso.



Esa solicitud había generado controversia, debido a que en ella se argumentaba que los hechos por los que fue condenado Palacio Betancourt –el ofrecimiento de dádivas a congresistas para aprobar el proyecto que revivió la reelección presidencial en el 2004– tenían relación con el conflicto armado. Argumentaba que la reelección del presidente Álvaro Uribe cambió, en el 2006, el curso del conflicto armado.

La jueza consideró que tales conductas no se ajustaban a los requisitos establecidos en la norma y que por lo tanto no procedía la libertad condicional.



Abogados consultados por EL TIEMPO señalaron que en todo caso la decisión de la jueza solo se refiere a la solicitud de libertad pero no impide que Palacio Betancourt pueda terminar en la JEP, donde la conducta investigada –cohecho– incluso podría no tener pena.



Sin embargo, una decisión en ese Tribunal no se daría antes de un año, y para esa época Palacio Betancourt ya podría haber accedido a la libertad condicional en la justicia ordinaria, al cumplir las dos terceras partes de su condena y reducir tiempo con estudio y trabajo.



Palacio les ha dicho a personas cercanas que por asuntos familiares y económicos necesita recuperar su libertad lo antes posible, por lo que ante la negativa de la juez podría optar por seguir en la justicia ordinaria. De hecho, desde su condena en el 2015 ha interpuesto tutelas para tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema y recuperar su libertad.

‘Hacker’, sin amnistía

De otro lado, el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado a 10 años de cárcel por intentar afectar el proceso de paz con las Farc y que aspiraba a la amnistía directa, tampoco logró ese beneficio



Un juez de ejecución de penas de Ibagué consideró que la solicitud de Sepúlveda Ardila no cumplía los requisitos establecidos en las negociaciones de paz.

Carlos Arturo Toro, abogado del hacker, sostuvo que el lunes se notificará de la decisión y ese misma semana apelará ante el Tribunal Superior de Ibagué.

Libre Arellán

El martes recobró su libertad, en el marco de la justicia especial para la paz (JEP), Hermínsul Arellán Barajas, alias Pedro, quien había sido condenado a 40 años de prisión como uno de los autores del atentado del club El Nogal. Barajas fue capturado en marzo del 2011, en zona rural de La Macarena (Meta).

Ratifican a secretario de la JEP

El exmagistrado Néstor Raúl Correa fue ratificado este viernes como secretario general de la justicia especial para la paz (JEP). Correa había sido nombrado de manera transitoria en enero pasado, entre tanto el Comité de Escogencia elegía al secretario en propiedad. El Comité está integrado por Juan Méndez, Diego García-Sayán, Álvaro Gil Robles, Claudia Vaca y Francisco Acuña Vizcaya.



