Dejan en libertad al secretario del Tribunal de Cundinamarca

El juez 81 con función de control de garantías dejó libre a Misael Alejandro Bautista Castiblanco, secretario del tribunal administrativo de Cundinamarca.

Los delitos por los que es señalado son concusión, cohecho propio, y cohecho por dar u ofrecer. Esos cargos le fueron imputados por supuestamente intentar favorecer al exalcalde de Cota en un proceso de pérdida de investidura, a cambio de dinero.



El juez aclaró que ni la Fiscalía, ni el representante de víctimas aportaron elementos de prueba que relacionaran directamente al secretario con los hechos, por eso decidió mantenerlo en libertad.



"En la actual diligencia no existe tan siquiera un elemento de prueba contra Misael que lo relacione con estos hechos de corrupción", profirió el juez.



Al no existir esta inferencia razonable, el juez estableció que no resulta procedente la medida de aseguramiento, así que el secretario continuará libre mientras se sigue el proceso penal en su contra.



En cuando a Efraín Forero, el abogado también implicado en este caso, el juez le impuso medida de aseguramiento carcelario. "Resulta necesario, proporcional, razonable y adecuado, imponerle una medida de aseguramiento restrictiva", dijo el juez.



Ante la decisión, tanto el ente acusador como el apoderado de víctimas interpusieron un recurso de apelación que será resuelto por otro despacho.



En la imputación de cargos la Fiscalía aseguró que el exalcalde y exconcejal de Cota (Cundinamarca), Juan David Balcero Balcero, supuestamente buscó al secretario para que moviera fichas a su favor.



Aunque se había iniciado una investigación contra el secretario Bautista, esta no prosperó y la magistrada del Tribunal que denunció los hechos, Nelly Yolanda Villamizar, terminó sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura.



El abogado Efraín Forero Molina representó a varios investigados en el Tribunal de Cundinamarca.



Una de las pruebas reinas que tiene la Fiscalía en contra de Bautista y Forero es un video de una cámara escondida grabado por Justo Iván Peñaranda, esposo de la magistrada Nelly Villamizar, en el que el exalcalde Juan David Balcero reconoció el pago de los $ 200 millones para tumbar el proceso por pérdida de investidura.



JUSTICIA