Juez declara como reo ausente a exvicepresidente de Cemex

El juzgado 73 penal municipal de Bogotá ordenó declarar la contumacia del exvicepresidente de Planeación de Cemex, Edgar Ramírez Martínez, enredado en la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de un millonario predio que se encontraba en proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía pidió a la juez tomar esa medida contra Ramírez Martínez y Eugenio Correa Díaz, representante C.I. Calizas y Minerales, quien vendió el lote por el que se habrían pagado 40 mil millones de pesos. De hecho, ante las ausencias la Fiscalía pidió una orden de captura contra ellos en octubre del año pasado, pero el juez del caso consideró que primero tenía que pedir la declaratoria de contumacia.



El juzgado 73 consideró que solo en el caso de Ramírez Martínez estaba probada su rebeldía frente a la justicia y en el caso de Correa Diaz le dio la oportunidad de concurrir a la siguiente audiencia de imputación de cargos por videoconferencia desde Miami (Estados Unidos).



“(Ramírez Martínez) es renuente a comparecer ante los estrados judiciales (…) no hay una justa causa para que este ciudadano no esté en la diligencia”, consideró la juez del caso. Igualmente calificó como vergonzoso que el exdirectivo tuviera un vuelo a Colombia un día antes de la diligencia y no lo abordará haciendo llegar una incapacidad un día después en donde el diagnóstico era un dolor de cabeza.



Desde agosto del año pasado la Fiscalía ha intentado imputarle a Ramírez Martínez, Correa Díaz, y Camilo González Téllez, exvicepresidente Jurídico de Cemex Colombia, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, falsedad en documento privado y administración desleal.

La investigación, que se inició por una denuncia de la misma empresa, está relacionada con la compra de terrenos en el municipio de Maceo (Antioquia), en donde se ubica la planta productora de cemento de la firma y que estaban vinculados a un proceso de extinción de dominio de José Aldemar Moncada considerado una ficha clave de una millonaria defraudación al Estado mediante recobros de IVA y quien fue asesinado por sicarios en abril de 2016.



De acuerdo con la indagación, ellos tenían conocimiento de esta situación e insistieron en la negociación por 40 mil millones de pesos.



Durante la audiencia la Fiscalía señaló que ya en cinco ocasiones ha intentado sin éxito imputar los cargos y se han hecho todos los esfuerzos para intentar notificar a Ramírez Martínez y Correa Diaz de las diligencias.



En el caso de Correa Diaz, quien está en Miami y tiene nacionalidad americana se le enviaron correos, se visitó su casa y oficina en Colombia y se le intentó notificar en su teléfono que está desactivado. En una reciente carta a la Fiscalía Correa Diaz señaló que no podía asistir a la audiencia porque su esposa enfrenta un embazo de alto riesgo, que él también está enfermo y no puede montar en avión y que tampoco está en condiciones económicas para financiar el viaje.



“Son maniobras dilatorias y de burla a la justicia (..) debe de comparecer independiente del estado de embarazo de la esposa, eso no lo exime (…) le duele el oído para montar en avión y venir a esta diligencia, pero no le dolió antes cuando realizo 128 movimientos migratorios del 1 de enero de 2010 a diciembre de 2016”, cuestionó el fiscal del caso.

Y agregó “es evidente que este señor quiere atender la diligencia desde la comodidad de su ubicación en Miami, burlarse de la justicia y de las víctimas, algo inaceptable frente a la gravedad de los hechos que se le pretenden imputar”.



Frente a Ramírez Martínez, el ente acusador también señaló que se ha hecho todo lo posible para notificarlo de la realización de las diligencias. Su defensa apeló la decisión del juez de declarar su contumacia y manifestó que él siempre ha estado dispuesto a atender los llamados de la justicia.



“Ellos saben la dilación y la maniobra que se ha realizado para impedir que la audiencia se lleva a cabo. Es evidente que son rebeldes a comparecer a las diligencias”, enfatizó la Fiscalía.



El abogado Jaime Granados, quien representa a Cemex como víctima, señaló que hay elementos de juicio para señalar que efectivamente han sido renuentes a las citaciones. “Hay un conocimiento de la audiencia del proceso, no comparecieron, no hay justificación para esa situación”, señaló Granados.



