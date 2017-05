Juan Sebastián Correa Rodríguez no llegó a la imputación de cargos

12 de mayo 2017 , 11:31 a.m.

12 de mayo 2017 , 11:31 a.m.

A la audiencia de imputación de cargos que estaba programa para este viernes en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá no llegó Juan Sebastián Correa Rodríguez ni tampoco sus abogados.



El juzgado 82 de garantías señaló que no llegó ninguna excusa de la defensa del exsecretario privado del director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que no se llevara a cabo la diligencia.

El nombre de Juan Sebastián Correa Rodríguez, salió a la luz, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez lo mencionó en una rueda de prensa sobre el caso Odebrecht.



“El señor Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI y funcionario de dicha entidad, ha sido vinculado formalmente a la investigación y rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero”.



Correa Rodríguez se vio implicado en el caso de una de las coimas que pagó Odebrecht, pues habría sido el enlace entre Otto Bula y el empresario Andrés Giraldo, para que a través de este último le fuera entregado un millón de dólares a Roberto Prieto, jefe de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.



JUSTICIA