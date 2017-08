Capturan al hombre que blanquea y movía el dinero del ‘Clan del Golfo'

Fueron tres años los que se necesitaron para que los investigadores de la Dijín recopilaran la suficiente información que los llevara a descubrir a la persona que blanqueaba y movía el efectivo del ‘Clan del Golfo’.

Para lavar el dinero, enviaban la droga a Centroamérica y Estados Unidos y de regreso recibían mercancía de contrabando, que es llevada al Sanandresito de San José, en Bogotá, y El Hueco en Medellín.



Todos los caminos de las indagaciones condujeron hasta Juan Pablo Vásquez, alias Matías, señalado de ser el jefe de finanzas de esta organización, encabezada por Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’.



Su hermano Ómar Vásquez, también capturado, venía de pagar una condena en Estados Unidos por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Fue Ómar quien trajo sus contactos –que obtuvo en una cárcel de EE. UU.– de clientes que recibieran la droga en Centroamérica.



“Continuamos esta ofensiva contra el Clan de Golfo, que no solo nos ha permitido efectuar importantes capturas, sino golpear las finanzas con la que adquirían armas, vehículos y lujosas propiedades”, dijo el general Jorge Nieto, director de la Policía.



Las autoridades ubicaron a ‘Matías’ a las 6:20 de la mañana del jueves en su vivienda de Turbo, Antioquia, cuando realizaba ejercicios, parte de su rutina diaria. Con él, capturaron a 20 personas, señaladas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrato y contrabando.

En este operativo se realizaron 35 allanamientos en los que se incautaron 470 millones de pesos, 4 armas de fuego, munición, 490 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y dos tabletas.

Así movían el dinero

Cuando se efectuaban los pagos de los negocios de las dos zonas comerciales del país el dinero era transportado en paquetes de 200 y hasta 500 millones de pesos, a través de ‘mulas’ (personas que contrataban para cargarlos hasta Urabá) que los entregaban a Aristides Manuel Meza Páez, alias el Indio – hombre de confianza de ‘Otoniel’–.

Con esta plata los jefes de la organización terminaban pagando los gastos de nómina. “La modalidad es conocida como ‘roquer de divisas en el mercado negro’, que consiste en el cambio de estupefacientes por mercancía de contrabando”, dijo el coronel Pablo Ferney Ruiz Garzón, subdirector de la Dijín.



Esta ofensiva hace parte de la operación llamada Agamenón II, en la que se hicieron allanamientos y registro de establecimientos comerciales, oficinas y casas en Bogotá, Medellín y Montería, y en Santuario, Apartado, Montebello, Turbo y Mutatá (Antioquia).



El arranque de la labor de identificación de ‘Matías’ empezó hace cuatro años, cuando se capturó a la hermana de ‘Otoniel’, Nini Johana Úsuga, la misma que con una boleta de libertad falsa se fugó de la cárcel El Pedregal, de Antioquia, y después fue recapturada. Posteriormente fue detenido un sobrino de ‘Otoniel’, Federico Úsuga Cardona, conocido como ‘el Mocho’. De ahí partieron las pistas que produjeron millonarias incautaciones.

¿Quién es ‘Matías’?

Juan Pablo Vásquez, de 39 años, figuraba como un próspero empresario con firmas en Medellín y Urabá. Viajaba con frecuencia a Bogotá y Medellín, a los Sanandresitos, para finiquitar negocios pertinentes al lavado de dinero.



Se movía con un bajo perfil para no llamar la atención. Su casa era la más grande de Turbo, pero no ostentosa. No manejaba dinero en efectivo, según la investigación, para evitar llevar gente y los negocios a su casa, de hecho no tenía ningún tipo de escoltas.



Vivía con una mujer mucho más joven de cuya unión nacieron dos hijos. Su empresa de mayor representación era una distribuidora de gaseosas.



