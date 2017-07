Senadores aclaran visitas y nexos con exfiscal Moreno

El senador conservador Hernán Andrade salió este domingo a aclarar sus nexos con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, acusado de exigir y recibir un soborno del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Tal como lo reveló este diario, Moreno fue abogado del senador Andrade en un proceso ante la Corte Suprema por sus supuestos nexos con los hermanos Cabrera Polanco, saqueadores de Cajanal. De manera paralela, Moreno visitaba al entonces magistrado de esa corporación Leonidas Bustos.



Moreno asumió ese caso, luego de que Bustos lo recomendó con el también abogado Gerardo Torres ‘Yayo’.



En comunicación con EL TIEMPO, el senador Andrade señala que Moreno y Torres fueron sus defensores en la etapa final del proceso.



“La mayor parte de la defensa, que se extendió por casi siete años, la llevaron los reputados juristas y exmagistrado Carlos Gálvez Argote y Orlando Gómez López”, dijo Andrade.



Además, aseguró que la sentencia de la Sala Penal, proferida por unanimidad el 10 de septiembre del 2014 y con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, fue una preclusión y no un archivo.



“El entonces magistrado Leonidas Bustos no tomó nunca decisiones en mi contra o a mi favor”, señaló Andrade.



Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán aclaró que no estaba en Colombia el día en que Moreno aparece visitando su oficina del Congreso.



“No conozco y nunca me he reunido con el exfiscal Gustavo Moreno”, explicó Galán.



Y agregó que entre el 15 y el 20 de abril del 2011, fecha en la que Moreno aparece ingresando al Congreso al despacho de Galán, estaba en Panamá representando al Legislativo en la Asamblea 124 de la Unión Interparlamentaria.

“Estoy investigando quién le autorizó la entrada a mi oficina”, añadió el senador, quien envió copia de los pasabordos y de la invitación al evento.

‘Porcino’, con abogado

Por otra parte, el abogado cubano-estadounidense Humberto Domínguez le confirmó a EL TIEMPO que se hará cargo de la defensa en Estados Unidos de Leonardo Pinilla, alias el Porcino, socio de Moreno y quien sirvió de intermediario para los cobros a Lyons.



“Estamos esperando que en Colombia se le imputen cargos para saber cuál será su defensa en Miami. Es claro que no lo pueden juzgar dos veces por el mismo delito”, afirmó Domínguez, quien ha defendido en el pasado a narcotraficantes de la talla de Víctor Patiño Fómeque y a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela.



Al parecer, Pinilla no tiene todavía abogado en Colombia. De manera abrupta, le pidió la renuncia a Ernesto Santos Vélez. Por eso, su imputación de cargos tuvo que aplazarse para el próximo 26 de julio.



Al parecer, el ‘Porcino’ se distanció de su amigo y socio Moreno. Este último, en la audiencia en la que le negaron allanarse a cargos, dijo que Pinilla era el ‘compinche’ de Lyons y que el exgobernador lo constriñó y hasta amenazó para que le ayudara en sus procesos.



Para los investigadores resulta bastante claro que tanto el exfiscal Moreno como Pinilla están buscando dilatar sus procesos en Colombia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com