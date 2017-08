José Obdulio Gaviria dice que Arias no dijo 'verdad completa' a Uribe

“El partido anda completamente asombrado”, dijo este lunes el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, en entrevista con La W Radio, en relación con la aparición de Andrés Felipe Arias en declaraciones que lo vincularían al caso Odebrecht.

Arias fue mencionado por el exsenador Otto Bula, convertido ahora en ‘ventilador’ dentro del proceso Odebrecht. Según Bula, Arias era muy cercano al empresario Federico Gaviria, quien es señalado de ser el enlace entre Odebrecht y obras de infraestructura.



Federico Gaviria, quien se declaró culpable el pasado 21 de julio por cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, le habría contado a Bula que Arias supuestamente tenía un contrato y recibía dinero de Odebrecht a través de un tercero.



Investigadores señalaron que hasta ahora Gaviria no ha confirmado esa versión entregada por Bula.



Preguntado por si Andrés Felipe Arias le mintió al expresidente Álvaro Uribe, el senador José Obdulio Gaviria dijo: “Por lo menos no le dijo la verdad completa, que es una manera indirecta de mentir”.

El senador del Centro Democrático, quien además es uno de los alfiles más cercanos a Uribe dentro de su partido, cuenta que desde diciembre pasado ya sostenían reuniones en las que el expresidente y ahora Senador pedía a sus cercanos “que todos hicieran declaración sobre qué tipo de contratos o negociaciones tenían con cualquier organización internacional, y en particular con Odebrecht”.



A esto se debe el asombro que refiere Gaviria, explicó. Dijo que este caso se parece al peruano, pues Ollanta Humala y su esposa recibieron dinero cuando no estaban en el poder, como una especie de adelanto para cuando sí tuvieran incidencia pública. “Eso nosotros no lo aceptamos para ninguno de los dirigentes del Centro Democrático”, aseguró José Obdulio Gaviria.



Arias, quien fue ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, fue condenado a 17 años de cárcel por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. La condena ha generado debate, tras ser considerada por algunos sectores como excesiva.



Arias salió del país en junio del 2014, días antes de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en su contra por la entrega irregular de subsidios de AIS, y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.



ELTIEMPO.COM

Escuche la entrevista completa a José Obdulio Gaviria aquí: