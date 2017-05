‘El informe de la Contraloría es un total refrito’: Vélez

El exsuperintendente de Notariado y Registro y actual presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García, cuestionó la compulsa de copias que hizo la Contraloría General para que se investigue si hubo acumulación de baldíos en 322 predios ubicados en cinco departamentos del país y aseguró que no va a prosperar ninguna investigación en ese caso.

Vélez García, considerado uno de los mayores expertos del tema de tierras, señaló que el informe es un refrito y que habría otros intereses para su divulgación.



¿Cómo ve el informe de la Contraloría?



Es un total refrito, ya se había mandado al antiguo Incoder y no entiendo porqué el funcionario de la Contraloría ahora compulsó las copias.



Se puso en la picota pública el nombre de muchas personas cuando en el 97 por ciento de esos casos no hay posibilidad de acumulación porque la Corte Constitucional en sentencia de la ley Zidres dijo claramente que solo se aplica la acumulación cuando la adjudicación de los baldíos se dé después de agosto de 1994, y el 97 por ciento de esos predios se adjudicaron antes de 1994 y por eso no hay ninguna posibilidad de iniciar ninguna investigación.

Y el otro tres por ciento...



Tampoco se puede investigar, en la misma sentencia la Corte Constitucional declaró constitucionales los numerales 9 y 14 del artículo 72 que dice que para que se dé acumulación debe estar expresamente dicho en la resolución que ese lote no puede acumularse con otro lote, y eso no existe en estos casos.



Eso no se tuvo en cuenta y se terminó por afectar el buen nombre de tantos empresarios y tantas personas que salieron en ese listado. En estos casos no se cometieron delitos y se envió un mensaje al país equivocado, de que los ricos se iban a quedar con la tierra de los pobres, cuando eso no es verdad.



¿Usted cree que la Contraloría no sabía de esas decisiones de la Corte?



El delegado de Tierra sí estaba enterado de todo. Incluso esto ya se había analizado, ya se habían hecho las demandas ante los jueces y la mayoría de demandas las devolvieron los jueces porque no había posibilidad de decisión, porque eso era tierras de particulares y se afectaría el derecho privado en Colombia.



Esa compulsa va a llegar a la Fiscalía y a la Procuraduría pero allá no va a pasar nada, porque no hay ninguna irregularidad. Todo eso ya estaba claro y resuelto, lo que no me explico es por qué sale coincidencialmente el día que se estaba cuestionando el decreto ley de Tierras. Este es un escándalo sin ningún fundamento, inocuo y sin sentido, se hizo gran daño quién sabe con qué intención.



¿Por qué menciona el decreto ley de Tierras?



Yo envié un mensaje diciendo que le estaban mintiendo al Presidente y que estaban jugando con la propiedad privada con ese decreto, y coincidencialmente sale ese informe del funcionario de la Contraloría.



¿Y cuál es su posición sobre ese decreto?



Mire, la función de la Agencia Nacional de Tierras es manejar las tierras del Estado y ellos quieren manejar todo el país, el tema de la propiedad privada se maneja bajo los principios del Código Civil y se por los jueces y no por una agencia que quiere tener unos poderes absolutos. Querían volver esa agencia la ‘Gestapo’ de la tierra en Colombia, cuando hay que darle garantía a la propiedad privada en el país.



En eso debería estar centrado el debate y no en el informe refrito de la Contraloría.



¿Usted cree que la Contraloría terminó desviando ese debate?



El texto de la compulsa salió del delegado de Tierras de la Contraloría, la responsabilidad la tiene ese funcionario. Entre otras cosas, por qué no miramos la relación entre los que redactaron el decreto ley de Tierras y esa persona, que todos trabajaron al mismo tiempo en el Ministerio de Agricultura cuando estaba el doctor Juan Camilo Restrepo.



Pero usted hila muy delgado, ¿quién estaría detrás de esto?



Mire, esto es muy raro, tiene que haber alguien detrás, a mí me quedan serias sospechas sobre el funcionario que lo firmó y el que lo mandó y por qué lo mandó, eso deja muchas preocupaciones.

Uribe pondrá denuncia

El expresidente y senador Álvaro Uribe anunció que denunciará al Contralor General por la compulsa de copias en la que se pide que se investigue si el predio El Ubérrimo, de propiedad de su familia, tiene baldíos de la Nación.



“¿Por qué compulsa copias y me hacen este daño reputacional?, eso es prevaricato”, aseguró Uribe a Caracol Radio.



Igualmente calificó como temeraria la decisión de la Contraloría y señaló que los predios estaban a nombre de personas naturales y no del Estado antes de que fueran adquiridos por su familia.



“Edgardo Maya (contralor general) es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro Farc, lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras”, señaló.



JUSTICIA