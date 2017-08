Asesor de Andrés Uriel Gallego declaró en caso Odebrecht

Hace un par de semanas y dentro del más completo hermetismo, el conocido empresario paisa John Jaime Echavarría fue citado por la Fiscalía a declarar dentro de la investigación por la repartija de sobornos de la multinacional Odebrecht.

Aunque a nivel nacional su nombre no es conocido, en Antioquia todos saben que además de asesor de cabecera de Andrés Uriel Gallego, el fallecido ministro de Transporte del gobierno Uribe, era su amigo y confidente, como el propio Echavarría lo admite.

Por eso, durante casi dos horas, la fiscal del caso le preguntó desde cómo había ingresado a esa cartera el confeso receptor de sobornos, Gabriel García Morales, hasta la manera en la que se evaluaban y adjudicaban las licitaciones.



“Cuando Casa de Nariño mandó tres hojas de vida para el cargo de viceministro, yo las revisé y García me pareció que cumplía el perfil. Creí en su inocencia hasta que él mismo confesó que había recibido plata de Odebrecht”, le dijo Echavarría EL TIEMPO.



Y agregó que le explicó a la fiscal que él no tenía nada que ver con las licitaciones, aunque daba fe de que Gallego era muy estricto en esa materia. Además, aseguró que su labor en el Ministerio se limitaba a manejar las relaciones con gobernadores y alcaldes.



De hecho, le dijo a EL TIEMPO que de las cerca de 20 personas por las que le preguntaron –todas protagonistas de primera línea del escándalo de sobornos–, solo identificó a unos pocos.



“Yo ingresé como asesor externo de Andrés Uriel en 2005 y me quedé hasta 2008. Por eso conocí a Daniel García Arizabaleta, a Juan Ricardo Noera, a Gabriel García Morales y a otros dos más que no recuerdo. Pero nunca me he cruzado palabra con Federico Gaviria, con Otto Bula y con otros que ya están detenidos, por los que también me preguntaron”, explicó el empresario de filiación conservadora, miembro de una reconocida familia paisa.



Y si bien Echavarría aseguró que se trató de una especie de diligencia informativa, EL TIEMPO estableció que hay otro capítulo que tanto la Fiscalía como la Procuraduría quieren aclarar: su presunta mención en el audio que Miguel Nule le grabó al entonces viceministro Gabriel García Morales (encargado del INCO), sobre presiones y exigencias para adjudicar la Ruta del Sol II.

El audio

Hace una semana EL TIEMPO reveló que, en el minuto 5:47 de la grabación, se escucha al Viceministro hablar de un grupo de funcionarios, supuestamente liderados por el alto consejero para las regiones Miguel Peñaloza, que buscaba sacar al grupo Nule de la licitación.



“Está detrás Peñaloza. A mí Peñaloza me dijo: ‘Necesito hablar contigo de ese tema (...) que querían plata. (...) luego me mandó (ilegible) a Echavarría”, se le escucha decir a García.



El aparte de la cinta, que pasó inadvertida en 2010, cuando fue revelada, ya está en poder de la Fiscalía, que le pedirá a García que identifique al Echavarría del que habla y amplíe la mención de Peñaloza.



De hecho, a este último exfuncionario también lo mencionan en la repartija de coimas por lograr el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Según Otto Bula, “los brasileños autorizaron que un 4 % del contrato se repartiera entre él, su amigo el senador Bernardo Elías (preso), gente de las comisiones de presupuesto, Federico Gaviria, Plinio Olano y Miguel Peñaloza”.



Echavarría –quien admite que varios amigos le preguntaron si él era del que se hablaba en el audio– es enfático en que para la época de la grabación (diciembre de 2009) ni siquiera conocía a Peñaloza ni tenía injerencia en el INCO.



“Es posible que hayan usado mi nombre para pedir plata por la cercanía con Andrés Uriel. Pero yo ya llevaba un año fuera de esa cartera y nunca pedí un peso... !Por Dios¡ ”, dijo.



Según Peñaloza, conoció a Echavarría en la primera campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos.



“Echavarría llegó allá a hablar algo de Antioquia. Nunca antes lo había visto”, le dijo Peñaloza a EL TIEMPO, quien insiste en su plena inocencia. Y Echavarría agregó: “En esa época, santistas y uribistas eran una sola comunidad”.



La Fiscalía evalúa si cita al asesor de Gallego para hablar del audio.

Odebrecht afectaría trámite de asilo de A. Felipe Arias

Si la Fiscalía decide vincular al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias a la investigación por la recepción de sobornos de Odebrecht, el proceso podría terminar afectando el trámite de asilo que adelanta en Estados Unidos.



Así coincidieron expertos consultados por EL TIEMPO, quienes aseguraron que aunque el caso de Agro Ingreso Seguro no esté conectado con el de la multinacional brasileña, sí generaría una conducta del exfuncionario que el Gobierno de Estados Unidos debe conocer antes de decidir sobre su asilo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com