Muerte política, lo que sigue para ‘Jhon Calzones’

La tan exitosa como fugaz carrera política de Jhon Jairo Torres Torres, el polémico alcalde de Yopal, Casanare, conocido como ‘Jhon Calzones’, terminó por cuenta del cargo menos grave que tenía la justicia en su contra.

La Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación interpuesto por sus abogados contra los fallos que en primera y segunda instancia lo condenaron por el delito de urbanización ilegal en la construcción, precisamente, del proyecto que cimentó su poder político: la ciudadela La Bendición.



Como la Sala Penal de la Corte no aceptó esa revisión extraordinaria, el efecto es que la condena queda en firme. En marzo de este año, el Juez Tercero Penal del Circuito lo condenó a 45 meses de prisión y al pago de una multa de casi 9.000 salarios mínimos.



Este hecho, a su vez, configura una falta absoluta para ocupar el cargo de Alcalde de la capital de Casanare. Lo que se traduce en su muerte política, porque al ser condenado por un delito ordinario queda inhabilitado de por vida para ocupar un cargo público o postularse a los de elección popular.



“Soy respetuoso de la ley y de la norma. Si en su momento seré notificado (de) que debo dejar el cargo como alcalde, aquí estoy poniendo la cara. Si tengo que entregar este despacho hoy o mañana, estoy disponible para entregarlo. No voy a sacar permisos, no voy a sacar licencias, tengo derecho a un mes de vacaciones, podría irme, pero no lo voy a hacer. Estaré aquí hasta que la dinámica de la justicia lo determine o cuando el gobernador me releve del cargo”, dijo ‘Calzones’ al conocer la determinación de la Corte.



En un video revelado por el medio local Laschivasdel llano.com, el alcalde reconoce que queda inhabilitado y que habría que convocar nuevas elecciones.



“A mí me da mucho dolor no poder cumplir lo que había prometido”, afirmó, y remató: “Saldré de esta puerta y seguiré vendiendo calzones, haciendo mis empresas. La vida continúa”.



Torres fue capturado por la Policía el 14 de octubre de 2015 por el tema de la urbanización y trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá.

Privado de la libertad fue elegido alcalde de Yopal (26 de octubre) con 24.515 votos.

‘Calzones’ –quien había vuelto al cargo después de que un juez lo dejó en libertad el pasado primero de junio por otro proceso–, aunque interpuso un recurso de casación que llegó a la Corte Suprema el primero de julio, el alto tribunal decidió el lunes rechazar esa solicitud.



En cuanto al delito de urbanización ilegal por el cual fue condenado, el juez determinó que desde enero del 2014 Torres lideró la construcción en Yopal de la Ciudadela La Bendición sin el trámite correspondiente de la licencia de la oficina de Planeación municipal. Lo hizo en la vereda San Rafael, en los predios conocidos como El Copey, Los Manantiales y Los Claveles.



Contra ‘Calzones’ está pendiente otro proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juicio oral en ese proceso se iniciará el 26 y 27 de septiembre.

Se lo acusa de que, a través de estas actividades comerciales, como la urbanización ilegal, logró mover al menos 50.000 millones de pesos a nombre de empresas de su propiedad y de familiares cercanos.

Polémico

‘Calzones’ ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán. En octubre de 2016 salió de la cárcel Picota de Bogotá para ser hospitalizado y practicarse un baipás gástrico, solicitado por él mismo como un tratamiento contra su obesidad



En agosto de ese mismo año generó un gran debate al ser sorprendido en su sitio de reclusión –calabozos especiales de seguridad del CTI– en medio de un asado. En las cámaras de seguridad se lo vio departiendo con unas 20 personas invitadas, con quienes se burlaba de lo vulnerable del sistema.



Paralelo a este hecho, el CTI de la Fiscalía tenía varias escuchas a funcionarios de la Alcaldía en la que se advierte que toman decisiones con base en las órdenes impartidas por Torres desde su lugar de reclusión, pese a su situación jurídica, por lo que se afirmó que seguía teniendo el control de Yopal.



Tras su salida, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, en cuanto sea notificado por la Corte deberá nombrar a un alcalde encargado mientras se convoca a elecciones.



La Registraduría tiene entre dos y tres meses para organizar el calendario electoral y garantizar el cumplimiento de la norma.



JUSTICIA