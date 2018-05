Jesús Santrich suspende temporalmente su huelga de hambre

El líder del partido Farc y uno de los negociadores de paz de esa exguerrilla en el proceso de La Habana, Jesús Santrich, quien desde su captura el 9 de abril pasado permanecía en huelga de hambre, suspendió temporalmente su protesta.



Así lo confirmaron fuentes de la Farc.



Además, se conoció una carta, que habría sido escrita por Santrich, en la que habla del por qué tomó esa decisión.



Esta carta fue publicada por al cuenta de Twitter Santrich Libre, seguida por personas como Pastor Alape e Iván Márquez, del partido Farc.

Informamos a la opinión pública y en particular a las miles de personas que de diversas maneras se han manifestado en apoyo y solidaridad con Jesus Santrich, que el acaba de anunciar una suspensión temporal de su huelga de hambre. #SantrichLibre pic.twitter.com/kMWET7WPay — #SantrichLibre - Huelga Día41 (@SantrichLibre) 19 de mayo de 2018

Ante esta decisión, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reaccionó diciendo que es una buena noticia.

Decisión de “Jesús Santrich” de suspender su huelga de hambre es una buena noticia — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) 19 de mayo de 2018

Santrich es señalado de narcotráfico y fue capturado por solicitud de una corte de Estados Unidos.



El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, tras conocer la decisión del líder de la Farc, le dijo a EL TIEMPO que cree que Santrich está "confiando en las decisiones que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz y espera que sea ese el camino para resolver su actual situación jurídica. Eso esperamos todos, porque es lo que está inscrito en el orden constitucional. Esperemos que ese sea el camino".



La decisión de Santrich se da días después de que la JEP anunciara que suspendía su extradición y emplazó a la Fiscalía a presentar pruebas para sustentar la captura del exjefe guerrillero.



La decisión es polémica, no solo porque revisar la captura no es una facultad prevista para la JEP en las normas de la paz, sino porque los nuevos magistrados asumieron la competencia del caso cuando aún no ha llegado la solicitud formal de extradición de la corte de los Estados Unidos. Ese normalmente da el banderazo para que la Corte Suprema o, en este caso, la JEP empiecen a actuar.



De hecho, en un comunicado firmado por los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero; y del Interior, Guillermo Rivera, el Gobierno precisó que la competencia de la JEP sobre este o cualquier otro caso de extradición solo inicia cuando ya existe un pedido formal por parte del país requirente. Es decir, que la orden de suspensión no podía ser decretada en este momento.



Tras conocer la decisión, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó, que debido a que la Fiscalía no es sujeto procesal en actuaciones ante la JEP, será la Procuraduría la que participe. Así pues le pidió al procurador Fernando Carrillo que intervenga "ante la Sección de Revisión para pedir revocatoria de su decisión del día de hoy, en la defensa del orden constitucional de la República”.



A través de su cuenta de Twitter añadió que “es esencial intervención urgente de Ministerio Público en defensa orden constitucional, ahora que han quedado amenazadas la institucionalidad democrática, competencias del Congreso, integridad de la jurisdicción ordinaria y cooperación judicial internacional en lucha contra delito".



ELTIEMPO.COM Y JUSTICIA

Lea más sobre el tema: