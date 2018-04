Jefa del Fondo Colombia en Paz admite relación con contratista

La directora del Fondo Colombia en Paz (FCP), Gloria Ospina, salió este martes a aclarar las dudas que generó la carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza, revelada por EL TIEMPO, en la que piden cuentas sobre los dineros que sus gobiernos han girado para el posconflicto.

Tras sostener una reunión con los miembros del comité Colombia Sostenible, apéndice del FCP, Ospina aclaró que ya se viabilizaron los proyectos productivos en los que se invertirán los 200 millones de dólares de esos países.



Pero Ospina, funcionaria cercana al alto consejero para posconflicto, Rafael Pardo, le admitió a este diario que su actual pareja, Iván Cifuentes, fue contratado para asesorar técnicamente uno de los pilares del posconflicto: el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo).



Se trata de la plataforma que reunirá contratos, flujos de dinero, proyectos productivos, compra de bienes, nóminas y todos los datos relacionados con las inversiones de la llamada gran ‘chequera de la paz’.



De hecho, una de las quejas de los embajadores es que esta información aún no está disponible, lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a emitir una directiva pidiendo a sus funcionarios de alto nivel que entreguen un primer informe al Siipo antes del 16 de abril.



“El contrato de Iván se acabó cuando se formalizó nuestra relación”, dijo Ospina, quien fue la secretaria general del Ministerio del Trabajo cuando Pardo estaba a cargo de esa cartera. Además estuvo vinculada a su campaña a la presidencia de la República, en el 2010.



Cuando EL TIEMPO le preguntó si había algún tipo de inhabilidad en el hecho de que su pareja fuera contratista, Ospina dijo que no hubo injerencia para el contrato y que se trata de un asunto personal.

OIM no conocía el nexo

EL TIEMPO estableció que el Fondo Colombia en Paz le solicitó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que hiciera la contratación, con dineros donados por Canadá y por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas.



Se hizo una invitación a 14 empresas y quedaron seleccionadas dos. Una de ellas es Nexura, quien se encargó de crear una interface (o conexión) con el viejo sistema de información del Fondo del Posconflicto que ya estaba funcionando.



La otra es Synersis SAS, que diseñó el sistema de información por 1.350 millones de pesos. Además, la OIM contrató como asesor técnico a Cifuentes a quien, según Ospina, le terminaron el contrato cuando oficializó su vínculo.



Sin embargo, fuentes diplomáticas le dijeron a EL TIEMPO que la OIM no sabía del nexo entre Ospina y el contratista, quien recibió 14 millones de pesos. Además dijeron que la puesta en marcha de la plataforma, en la que intervino Cifuentes, costó mucho más dinero.



Y aunque en las oficinas de Synersis le dijeron inicialmente a EL TIEMPO que Cifuentes era su asesor comercial, una de las socias de la empresa, Sandra Marcela Botero Porto, fue enfática en que no tiene nexos comerciales con él y que si bien lo conoce, se debe a que es graduado de los Andes.



“No tengo por qué dar más información sobre el contrato y no sé por qué llaman a Iván acá”, dijo Botero. En efecto, Cifuentes no aparece en papeles vinculado a esa firma.



El Siipo está en pruebas y el 16 de abril deberá estar listo para recibir la primera descarga de información de la inversión de la ‘chequera de la paz’.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com