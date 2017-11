Abogado Jaime Granados denuncia un complot en su contra

A un complot de tres abogados en su contra atribuyó el abogado Jaime Granados la denuncia que enfrenta en la Fiscalía por supuesto abuso a un menor. Este jueves, en una rueda de prensa que citó a propósito de la investigación preliminar que se adelanta, dijo “sé muy bien qué clase de personas, a qué clase de sabandijas me estoy enfrentando” y anunció que ya había denunciado penalmente a los involucrados.

El penalista explicó que la denuncia era una “vil calumnia” y que “como padre de familia de dos niñas puedo decirles que no existe dolor más grande, no existe humillación mayor, nada parecido, a que alguien cobardemente se ataque la honra de mis hijas”.



Y añadió que “es claro que el ataque cobarde contra mi hija no era por ser mi hija sino para tratar de afectar mi trabajo profesional”.



Granados también dijo que estaba sorprendido que el abogado Gustavo Solano, quien puso la denuncia en la Fiscalía, violara la ética profesional, al quebrantar “el régimen que protege el interés superior del menor” y que “haya actuado como relata la declaración jurada de la doctora Lina Valero”.



La cirujana Lina Valero Camacho, vecina de Granados, habría recibido un mensaje de chat con la versión del presunto abuso. Luego, la mujer consultó la información con el abogado Gustavo Solano, quien finalmente llevó decidió dar aviso en la Fiscalía.



Valero explicó en un documento juramentado ante una notaría que la información “no tenía ninguna confirmación” y que jamás autorizó “filtrar este tipo de información incorrecta y no verificada y mucho menos entregársela a la Fiscalía o a ningún medio periodístico”.



Sobre esta declaración, Granados dijo que “lo que relata es que ella recibió unos chats de un teléfono que ella no conoció pero que se identificaba como si fuese de su hija menor y decía unas monstruosidades. Según su relato, se sintió muy impactada, no sabía qué hacer y le dio vergüenza. Consultó al abogado Solano y este señor en lugar de asesorarla lo que hizo fue utilizar esta información al parecer para propósitos criminales“.



Por ahora la Fiscalía adelanta la investigación, a la que también está vinculada el ICBF. Jaime Granados es reconocido por haber sido defensor del expresidente Álvaro Uribe, de su hermano Santiago Uribe, del almirante Gabriel Arango Bacci, de la cementera mexicana Cemex, del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y de Laura Moreno.



UNIDAD INVESTIGATIVA