Name, el senador del fallido homenaje a preso por caso Surtifruver

La Fiscalía aclaró este jueves que el senador José David Name no fue el congresista que promovió la fallida condecoración a Mauricio Parra Rodríguez, señalado testaferro de las Farc y acusado de autoría intelectual del homicidio de Jhonny Alonso Orjuela, dueño de los Surtifruver de la Sabana.

En la audiencia, por error, la fiscal del caso mencionó a José David Name. Sin embargo, en el expediente el nombre que aparece es el de su primo, el también senador Iván Leonidas Name, del partido Alianza Verde.



Este jueves, el senador José David Name aclaró que no conoce a Mauricio Parra, quien enfrenta un nuevo proceso por homicidio. Esta vez, el de Luis Gerardo Ochoa, un abogado que, precisamente, frenó con sus denuncias sobre los antecedentes de Parra la imposición de la polémica distinción. “A ese señor no lo conozco; nunca he estado por allá (refiriéndose a Pitalito, municipio donde Parra adelantó sus proyectos y donde ocurrió el crimen de Ochoa) y jamás promoví que lo condecoraran o que reconocieran su trabajo”, dijo.

EL TIEMPO se comunicó con Iván Name, quien reconoció que intervino en el proceso, pero que “cuando se revisaron los requisitos para proponer oficialmente la condecoración al empresario, se encontró que no era idóneo porque tenía antecedentes”. Agregó que “lo irregular hubiera sido que se hubiera dado el reconocimiento en el Congreso, pero esto nunca se hizo”.



La Fiscalía sostiene que Mauricio Parra, como cabeza de la firma Soginco S.A.S., pagó 50 millones de pesos por el homicidio del abogado e incluso puso las pistolas que dispararon los asesinos. Ochoa, quien había sido personero de Pitalito, representaba a decenas de familias que resultaron estafadas en un proyecto de vivienda realizado por esa empresa y, en esa condición, se opuso públicamente en boicotear la distinción del Congreso al polémico empresario.



La Fiscalía tiene grabaciones en las que Parra ordena el crimen, que se cometió en la oficina de la víctima en abril pasado.



JUSTICIA