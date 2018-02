'A Parra no se le dio condecoración porque no era idóneo'

El senador Iván Name reconoció que propuso un reconocimiento por parte del Congreso para Mauricio Parra, hoy investigado por el homicidio del dueño de Surtifruver de la Sabana y del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, por su "valiosa labor" en el municipio de Pitalito (Huila).

De acuerdo con el senador, para el momento en que mencionó el nombre de Parra "era un reconocido empresario y ninguno de nosotros podía adivinar qué podía hacer en el futuro".



Sin embargo, cuando se revisaron los requisitos para proponer oficialmente la condecoración al empresario, se encontró que "no era idóneo porque tenía antecedentes". Y agrega que "precisamente lo irregular era que se hubiera dado el reconocimiento del Congreso, pero eso nunca se hizo".

El senador indica que es amigo de Parra desde hace unos dos años y que, de paso a una actividad en Caquetá, paró en Pitalito (Huila) para asistir a la inauguración de un proyecto de vivienda de interés social que estaba construyendo el hoy detenido. "Él era reconocido como un hombre de bien (...) incluso cuando me lo presentaron lo vi como una persona muy valiosa por ese trabajo que estaba haciendo con personas de bajos recursos".



Por otra parte, Name dice que no sabe quién es el abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, cuyo asesinato el 6 de abril del año pasado, se lo está atribuyendo la Fiscalía a Parra, supuestamente por ser quien se opuso a la condecoración.



De acuerdo con el senador, nunca supo de alguien que se opusiera al reconocimiento, además, pocas personas sabían de esa intención porque no se hizo una solicitud oficial ante el Congreso, afirma.



Aunque no conoce los antecedentes que descubrieron las personas de su equipo sobre Parra, dice que encontraron que no era idóneo para obtener la condecoración por lo que "simplemente" nunca la tramitaron.



