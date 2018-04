Márquez estaría siendo investigado por narcotráfico en EE. UU.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que agentes de inteligencia de Estados Unidos, con la colaboración de autoridades colombianas, estarían adelantando una investigación contra el líder de la Farc Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, por supuesta conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos.

Según el diario, las autoridades de EE. UU. estarían investigando un video de celular que fue interceptado y en el cual se vería a Marín hablando con una persona cercana a un reconocido narcotraficante mexicano. El medio agrega que el video habría sido grabado después de que el acuerdo de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc entró en vigencia, según una fuente que el diario no identifica.



No obstante, el WSJ precisó que, hasta el momento, Iván Márquez no ha sido acusado formalmente por ningún cargo en este caso.



La información se conoce después del arresto el pasado 9 de abril por parte de la Policía de Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, y quien está pedido en extradición por EE. UU.

Por otro lado, el informe se publica dos semanas después de que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, capturado en el marco de la misma investigación que se adelanta contra Santrich, viajó a Estados Unidos para declarar ante una Corte de Nueva York.

Marín ofreció colaborar con la justicia estadounidense a cambio de protección para él y su familia.



Autoridades colombianas le dijeron en la noche de este sábado a EL TIEMPO que la totalidad de las pruebas recabadas en el proceso fueron evaluados por la justicia de EE. UU. y estas únicamente sustentaban la apertura de investigación y acusación para los cuatro implicados: Jesús Santrich, Marlon Marín, Fabio Younes y Armando Gómez.



De hecho, hace ocho días el Fiscal General fue categórico en decir que no hay ningún otro exjefe de las Farc implicado, y este sábado sobre las 9 de la noche el ente acusador reiteró que no conduce una investigación por narcotráfico contra Márquez, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.

#ATENCIÓN #Fiscalía de #Colombia reitera que no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 29 de abril de 2018

No se descarta que a raíz de esta versión haya un pronunciamiento oficial tanto del Gobierno colombiano como del estadounidense.

