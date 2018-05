Indagan viajes a Cartagena del supersolidario

Héctor Ruiz Velandia, superintendente de la Economía Solidaria, será notificado este martes de la apertura formal de indagación por una serie de desplazamientos a Cartagena y al exterior realizados en 2017, los cuales irían en contra de la directriz presidencial de austeridad en el gasto.



La indagación fue ordenada por el delegado para la vigilancia administrativa Giancarlo Marcenaro, el mismo a quien el procurador Fernando Carrillo designó para indagar presuntos excesos e irregularidades en el Fondo Colombia en Paz, la llamada ‘chequera de la paz’.

Lo que deberá determinarse es si los viajes fueron justificados y necesarios y si realmente, de conformidad con las funciones establecidas para el cargo de asesor FACEBOOK

TWITTER

Ahora, Marcerano pidió escuchar en versión libre a Ruiz y a su asesora Liliana Velandia Blanco, para que expliquen los frecuentes desplazamientos, “indicando motivo, duración, reconocimiento pecuniario y lugar del destino nacional e internacional”. Además, se les pedirá que alleguen soportes de los informes que rindieron de cada uno de los desplazamientos.

El delegado de la Procuraduría también pidió establecer si entre las funciones de la asesora, vinculada a la entidad desde 2008 y nombrada asesora del despacho dos meses después de la llegada de Héctor Ruiz a la entidad, estaban las de acompañar en este tipo de viajes al superintendente.



De hecho, también se indagan desplazamientos de otra funcionaria en la Delegada para Asuntos Corporativos.



La indagación partió de una queja sobre posibles irregularidades presupuestales, relacionada con la inadecuada liquidación de viáticos por viajes que no estarían justificados, violando el régimen presupuestal.



No obstante, después de dirimir competencias, la Procuraduría busca establecer la justificación administrativa de lo que denominan los “frecuentes desplazamientos” a Cartagena y al exterior del jefe de ese despacho, que depende del Ministerio de Hacienda.



“Lo que deberá determinarse es si los viajes fueron justificados y necesarios y si realmente, de conformidad con las funciones establecidas para el cargo de asesor, la participación de la asesora en mesas de trabajo y diferentes eventos a los que debía asistir el superintendente resultaba viable y si era indispensable su acompañamiento”, se lee en la actuación disciplinaria de apertura de indagación.



Fuentes de la Superintendencia Solidaria aseguraron que cada uno de los desplazamientos de Ruiz y de su asesora están justificados, se ajustan al reglamento interno de la entidad y no violan el decreto de austeridad. Y así lo dirán en las versiones libres. Este diario llamó y dejó mensajes en el celular del supersolidario, pero el funcionario no respondió.



UNIDAD INVESTIGATIVA