Investigan si plata de saqueo a Córdoba fue a parar a campañas

05 de febrero 2018 , 12:22 a.m.

05 de febrero 2018 , 12:22 a.m.

A dos campañas al Congreso habrían ido a parar recursos provenientes de la salud del departamento de Córdoba desviados durante la administración del cuestionado exgobernador Alejandro Lyons Muskus.



Esa es una de las hipótesis que empezó a estudiar la Fiscalía a raíz de las primeras declaraciones entregadas por el abogado Leonardo Luis Pinilla ‘Porcino’, quien recibió un principio de oportunidad a cambio de atestiguar contra otros implicados en casos de corrupción en Córdoba.

Algunos de los recursos que salieron del ‘cartel de la hemofilia’, cuyo descalabro supera los 50.000 millones de pesos, habrían servido para financiar las aspiraciones políticas de Sara Piedrahíta Lyons y Ana Lucía Madrid Hodeg, quienes en 2014 hacían parte de la lista de cinco personas avaladas por el Partido Social de Unidad Nacional para llegar a la Cámara por el departamento de Córdoba.



Piedrahíta Lyons, prima del exgobernador Lyons Muskus, fue elegida con más de cien mil votos y hoy aspira a repetir curul, mientras que Madrid Hodeg se quemó al obtener 14.057 votos, no obstante tener el apoyo del capturado senador Musa Besaile. Ellas, dijo el ahora testigo del ente acusador, estarían comprometidas en la “entrega de dineros del denominado ‘cartel de la hemofilia’ ”.



La representante Piedrahíta Lyons, quien ha asegurado no haber tenido ninguna relación personal o laboral con ‘Porcino’ y desconocer “las intenciones de esas aseveraciones”, tuvo contratado en su Unidad de Trabajo Legislativo en 2016, por más de 60 millones de pesos, al abogado Álvaro José Lyons Villalva, quien ha apoderado a Eugenio Lyons de la Espriella, padre del exgobernador de Córdoba, quien fue llamado a imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito con plata del departamento.



La Fiscalía señala que la declaración de Pinilla será clave para llegar a quienes participaron en el “entramado delincuencial”, entre quienes hay “funcionarios de la gobernación, parlamentarios, particulares y funcionarios judiciales”.



En la lista de personas contra las que también va a declarar Pinilla están políticos como el senador Daniel Cabrales y Jorge Saker, que hace parte de una reconocida familia de Cereté, Córdoba, y quien aparece en eventos sociales con Sami Spath Storino, citado a imputación de cargos por actuar como enlace entre funcionarios y contratistas que se habrían beneficiado del desvío de los recursos. El senador Cabrales y Saker, afirmó el testigo, tienen conocimiento directo de bienes que fueron comprados con esos recursos, cuyo destino era la salud de los cordobeses.



Por supuestos pagos al fiscal Daniel Fernando Díaz, capturado por intentar favorecer a algunos de los implicados en el escándalo, aparecen enredados Cristóbal Cabrales, hermano del senador Cabrales; su esposa, Carolina Náder, y Yolima Rangel, representante legal de una de las empresas que habían recibido plata ilegalmente para la atención de pacientes de síndrome de Down.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET