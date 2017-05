Mineducación habría firmado contratos por encima del valor legal

A partir de una denuncia anónima que llegó inicialmente a la Contraloría y fue remitida a la Procuraduría General, el Ministerio Público ordenó la apertura de una investigación preliminar por el supuesto incremento indiscriminado en el número de contratos que se dio en el Ministerio de Educación durante el tiempo que Gina Parody fue jefe de esa cartera. Según la denuncia, el valor del pago de contratistas del Mineducación incrementó en 55,1 por ciento en solo dos años y los requisitos de experiencia para los profesionales que apoyan o asesoran a la alta dirección de la cartera fueron reducidos.​

"No se entiende por qué en menos de tres años, la planta de personal contratista se incrementó no solo en número de personas sino también en salarios, con profesionales que devengan altos ingresos y solo vienen al Ministerio de Educación a cobrar, presentando informes de actividades superficiales y no generan un valor agregado al sector educativo. Esta planta paralela de contratistas solo sirve para incrementar los costos de la nómina del Ministerio, demostrándose claramente un detrimento patrimonial y de recursos financieros de la entidad, solo para favorecer y asegurar cupos de contratistas amigos de la señora ministra Gina, secretario general y altos directivos", cita la Procuraduría sobre la demanda.



La denuncia describe 86 contratos por más de 100 millones de pesos por servicios de profesionales, Y otros dos que suman poco más de 14.000 millones por contratos que tenían por objeto consolidar bases de datos para generar indicadores educativos y otro para la modernización de los sistemas de información del Ministerio.



Además, pone sobre la mesa posibles irregularidades en el manejo de viáticos para contratistas.



Así pues, el Ministerio Público anunció que indagará, entre otras cosas, si es verdad que existe una nómina paralela dentro de la entidad, si los contratistas no cumplen con los criterios de idoneidad y si hubo contratos de servicios profesionales durante el 2016 que equivalían a honorarios superiores a los que devengaba la Ministra.



La Procuraduría dice que según la lista presentada en la denuncia anónima serían 11 personas las que tendrían contratos por más de 171 millones de pesos que es el salario de la ministra (15.59 millones) multiplicado por 11 meses que en promedio dura la ejecución de un contrato.



JUSTICIA