Hijos de ‘expara’ Ramón Isaza están en el radar de la justicia

Dos de los hijos del veterano exparamilitar Ramón Isaza, alias el Viejo, quien fue jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, entraron de nuevo en el radar de las autoridades que investigan sus presuntos nexos con redes de extorsionistas que vienen azotando los territorios en donde en el pasado funcionó la máquina de guerra liderada por el clan familiar.

Fuentes de la Fiscalía y la Policía señalan que desde hace meses están llegando informaciones sobre una oficina establecida en el Magdalena Medio que está realizando cobros a comerciantes, contratistas y transportadores de la región para seguir trabajando en la zona. En especial, hay quejas de personas del sector hotelero.

Las extorsiones, dijeron las fuentes, las estarían ordenando desde Puerto Triunfo, Antioquia, en donde nació el patriarca del clan y que fue uno de los enclaves de su poder criminal. El grupo estaría cobrando sumas diarias y semanales a los particulares por supuestos servicios de seguridad.



A esa región llegaron, luego de su liberación al cumplir la pena alternativa de Justicia y Paz, Ramón Isaza y su hijo Oliverio Isaza, ‘Terror’, que comandó uno de los frentes de las Auc y saltó a la fama repartiendo desde la cárcel La Picota calendarios en los que él era el protagonista y por grabar canciones populares que, según él, formaban parte de su proceso de resocialización y reparación de las víctimas.



En junio del 2016, cuando se les otorgó la libertad, el ‘Viejo’ pidió que se le permitiera regresar e instalarse en el corregimiento de Doradal del municipio de Puerto Triunfo, y ‘Terror’ pidió que se le autorizara desplazarse al corregimiento de San Miguel, de Sonsón, en donde tenía intención de desarrollar “un proyecto productivo”.



Los representantes de las víctimas se opusieron a que el ‘Viejo’ se radicara en la zona en la que había alrededor de mil de sus víctimas y a que ‘Terror’ se desplazara a una región que otrora había sido una de las de mayor influencia de los paramilitares. A pesar de esto, los Isaza volvieron a la región, y aunque fuentes oficiales señalaron que no hay indicios sobre el comportamiento del ‘Viejo’, sí se indaga si su hijo ‘Terror’ está manteniendo los compromisos de la desmovilización.

Voceros de la Policía señalaron que se han recibido datos sobre la presencia de hombres armados, que pertenecieron a ‘los Botalones’ y se habrían aliado con los Isaza para actividades de microtráfico y extorsión.



El otro integrante del clan bajo la lupa es Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, quien se presentó a la desmovilización con su hermano y su papá, pero finalmente no se entregó y siguió delinquiendo en la región.



‘Roque’ fue capturado en septiembre de 2012, señalado de manejar redes criminales en Puerto Triunfo, Puerto Nare (Antioquia), La Victoria y Norcasia (Caldas) y se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Desde hace meses, como consta en documentos de la Rama Judicial, ‘Roque’ ha intentado que se le conceda la casa por cárcel argumentando que es padre de familia, la libertad condicional y hasta que se lo acepte como integrante de la guerrilla de las Farc para recibir los beneficios del proceso de paz.



Investigadores buscan establecer si ‘Roque’, desde su sitio de reclusión, sigue manejando parte de la zona a través de una red conocida como el ‘clan del Oriente’, que comandaría un exparamilitar que habría sido subalterno suyo en el frente Jhon Isaza. Alias Hugo, jefe de redes criminales en la región, le estaría reportando de sus actividades ilegales a ‘Roque’. De hecho, señalaron investigadores, ‘Terror’ y ‘Roque’ no estarían aliados y tendrían nexos con grupos distintos.



“La Dijín tiene un grupo especial que está verificando no solamente el comportamiento de aquellos ciudadanos que pagaron pena en el exterior y están regresando, sino de aquellos que han recuperado su libertad en nuestro país. En algunos casos hay informaciones que los vinculan con actividades criminales; tratan de retomar el control de redes o zonas que alguna vez estuvieron bajo su injerencia.

Pero las autoridades les seguimos el rastro para, de ser necesario, volverlos a capturar”, dijo a EL TIEMPO el general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Dijín de la Policía.



