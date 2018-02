Estos son los dos investigados por frenar operación contra narcovuelo

EL TIEMPO conoció en exclusiva los nombres de dos (de tres) funcionarios de la Aerovicil que están siendo investigados por frenar una operación militar de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que buscaba neutralizar un vuelo de la mafia.

Tal como lo reveló este diario, los hechos se registraron el 31 de octubre de 2017, cuando el avión Cessna Citation SR 560 salió de la Base Militar de Palanquero tras un biomotor, y fue devuelto por tres funcionarios de la Aerocivil.



El comandante de la FAC, Carlos Eduardo Bueno, le confirmó a EL TIEMPO el episodio irregular con los controladores de la Aerocivil.



"Nos dimos cuenta que era un vuelo ilegal porque el avión, que venía de Centroamérica, no tenía plan de vuelo, volaba muy pegado al mar y no sabíamos quiénes venían en su interior. Por eso, se determinó que se trataba de una traza ilegal. En 2017 gracias al sistema de radares detectamos 138 de este tipo”, explicó el alto oficial.



Y reveló que, después de 25 minutos esperando que pudieran aproximarse al monomotor para tomarle foto y persuadir a su piloto a aterrizar, se llamó directamente al enlace de la Aerocivil. Pero este también recibió una negativa de los encargados.



“Aunque a veces se demoran dándonos la autorización, nunca habíamos tenido un caso tan complejo como este. Cuando el monomotor notó que lo habíamos detectado, se devolvió a Centroamérica sin entrar al espacio aéreo colombiano”, agregó el general Bueno.



Y reveló que ellos le informaron de lo sucedido a la Aerocivil, quien pasó la queja a la Fiscalía y a la Procuraduría.



Según la información, considerada de seguridad nacional, una de las personas que aparecen en el expediente es Claudia Viviana Orozco Rodríguez, controladora de tránsito aéreo. Se trata de una curtida funcionaria que ingresó a esa entidad el primero de julio de 2003.



Según su hoja de vida, tiene estudios en derecho y una especialización en el área de seguridad aérea. De hecho, figura como tesorera de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA). EL TIEMPO ha intentado ubicarla desde la semana pasada pero ha sido imposible.



El otro funcionario que figura dentro de las investigaciones es Carlos Iván Henao Hernández, planificador del sector Oeste de la Aeronáutica.



El tercer funcionario tiene el rango de supervisor, pero su nombre no ha trascendido.



Los sueldos de los indagados oscilan entre 1,5 millones de pesos y 3,5 millones de pesos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@uinvestigativa

Lea también