Así va la investigación sobre la muerte de María Andrea Cabrera

Medicina Legal certificó que María Andrea Cabrera, de 25 años, murió víctima de una intoxicación de éxtasis y licor.



El viernes 23 de febrero, Jaime Granados, abogado de la familia de la joven, le pidió a la Fiscalía llamar a audiencia de imputación de cargos a tres de los muchachos que la acompañaron al amanecedero Mint Social Club, la madrugada del 4 de febrero, cuando murió.Granados pidió que se investigara por homicidio a Jaime Esparza, Mauricio Ladino y Luis Miguel Flórez, por presuntamente haberle metido éxtasis al trago de María Andrea.

La familia asegura que ella no era consumidora ni habitual ni ocasional de anfetaminas, y testimonios aseguran que Esparza la había intentado besar a la fuerza una semana antes. Además, que el grupo de muchachos había sido señalado de “meter droga” en los tragos.



Mario Iguarán, abogado de Esparza, negó tales señalamientos aunque su cliente admitió que esa noche él, Ladino y Flórez consumieron éxtasis.



Además, Esparza entregó un audio en el que Lina León, amiga de María Andrea Cabrera, decía que ella ya tenía “las pepas”. El audio fue descalificado por la defensa de León, quien aseguró que se trató de una broma y que si se usa en su contra se trataría de un fraude procesal, porque León ni consume ni bebe trago.



Ladino y Flórez, por su parte, declararon a medios que era falso que hubieran puesto alguna sustancia en el trago de la joven, como lo aseguran un par de amigas en audios que se añadieron al expediente. Tras recordar que todos los que estaban en la rumba eran personas mayores de edad, también dijeron que no llevaron a María Andrea a una clínica porque creían que simplemente estaba ebria y que incluso sus amigas pensaron lo mismo.



Para reforzar sus argumentos, declararon ante la Fiscalía que no era la primera vez que salían con ella y que todos son estudiantes o trabajadores de familias respetables.



Los dueños del amanecedero aclararon que ellos no venden droga ni permiten su consumo.



La Fiscalía ha recogido al menos 20 testimonios del círculo social de María Andrea, reconstruyó sus últimas horas, recogió videos de seguridad y se apresta a tomar una decisión.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa