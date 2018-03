Saludcoop se habría apropiado de 400 mil millones de pesos: Fiscalía

De acuerdo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la captura del expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, es una respuesta a una de las macroinvestigaciones que adelanta el ente acusador en materia de salud.



De acuerdo con Martínez, se investiga la posible responsabilidad de Palacino en la apropiación indebida de recursos provenientes de las UPC (Unidad de pago por capitación) y rentas parafiscales entre los años 2000 y 2004. Los recursos que fueron indebidamente apropiados a la cuenta de Saludcoop, en su momento, habrían alcanzado los 400 mil millones de pesos, que hoy alcanzaría los 700 mil millones de pesos.

El dinero se habría invertido en otro tipo de gastos distintos a la prestación de servicios de salud a sus 7 millones de afiliados: inversiones a nivel nacional, en el exterior, pago de deudas, préstamos a funcionarios, adquisición de planta y equipos, entre otros.



El Fiscal precisó que los gastos distintos tienen que hacerse con recursos propios de las EPS y no con el dinero que le gira el Estado a los afiliados del sistema.



Por presentar un problema de salud, relacionado con una subida de la presión arterial, el fiscal Martínez anunció que Palacino está siendo atendido por médicos.



En otras irregularidades, la Fiscalía encontró que Saludcoop habría recibido dinero por pacientes que podrían no ser realmente beneficiarios de afiliados.



En ese sentido, dijo Martínez, se habrían entregado alrededor de 8.000 millones de pesos por unas 300 mil personas que no coincidían con los apellidos del padre o la madre afiliados.



También se entregaron mayores recursos por las UPC de 240 afiliados mayores de edad, con documentos de menores de edad: tarjetas de identidad o registro civil. Compensaciones que habrían superado los 70 millones.



JUSTICIA