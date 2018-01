Corte investigará a Musa Besaile por parapolítica

El senador Musa Besaile será investigado formalmente ante la Corte Suprema por parapolítica. Besaile, quien es procesado por el ‘cartel de la toga’, confesó que pagó $ 2.000 millones en el 2015 para evitar ser capturado.

El expediente se encontraba en el despacho del magistrado Gustavo Malo. En su contra hay declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.



Según la versión del congresista, él fue extorsionado por el también capturado exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien en supuesta representación de los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte le pidió primero 6.000 millones de pesos y, finalmente, 2.000 por no ejecutar una orden de captura en su contra por un caso de parapolítica.



Musa dijo que el dinero salió del bolsillo de un empresario antioqueño que accedió a prestarle la millonaria suma, que supuestamente aún está pagando. Pero esa versión no convenció a la Sala Penal, que ordenó la captura no solo por cohecho (pagarle a un servidor público para que cometa un delito) sino por peculado por apropiación.



El senador Musa Besaile se entregó a las autoridades nueve días después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra, en septiembre del año pasado. Se encuentra recluido en la cárcel La Picota y debe responder por los delitos de cohecho y peculado.

JUSTICIA