Lo que viene para los hermanos Uribe Noguera

Antes de un mes, la Fiscalía presentará en los juzgados de Paloquemao el escrito de acusación contra Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe, a quienes el ente acusador les imputó los cargos de favorecimiento y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Ellos sostienen que desde el primer momento estuvieron colaborando con las autoridades y que los señalamientos en su contra son infundados.



En diciembre del año pasado la Fiscalía les imputó el primer cargo, argumentando que a pesar de que sabían que su hermano podía estar relacionado con el secuestro de Yuliana no avisaron a tiempo al Gaula que ya sabían del paradero del hombre. Solo decidieron llamar a la Policía cuando ya estaban a punto de llegar a la Clínica Navarra, en donde se hizo efectiva la orden de captura en contra de Rafael un día después del secuestro, abuso y asesinato de la menor de edad.



“No puede ser que omitan información deliberadamente. Optan por llevar a Rafael a una clínica. Si el personal del Gaula hubiese ingresado primero, la investigación sería más fácil”, cuestionó la fiscal del caso durante la diligencia judicial.



Y agregó: “Una vez el señor Francisco vio el zapato de la menor (en el carro de Rafael Uribe) debió haber avisado a las autoridades y no actuar deliberadamente e ingresar al apartamento”.



Francisco Uribe reconoció en interrogatorio que entró al apartamento, supuestamente en un acto de desesperación por ubicar a su hermano y sin saber que el cuerpo de la niña Yuliana estaba en el lugar.



Hace tres semanas la Fiscalía les imputó el segundo cargo por considerar que los hermanos habrían alterado y destruido evidencia de llamadas e interacciones por WhatsApp que tuvieron el día de los hechos, 4 de diciembre del 2016, y hasta la entrega de los equipos a la Fiscalía el 14 de diciembre.



Peritos de los Estados Unidos participaron en el examen de los equipos de los tres hermanos.



“Esos hechos fueron desplegados en un plan criminal para entorpecer la investigación”, dijo la Fiscalía tras señalar que “estas personas ayudaron a su hermano Rafael Uribe a eludir la acción de la justicia por el secuestro, homicidio y feminicidio de la menor”.



Por ahora, los hermanos Francisco y Catalina no podrán salir del país por decisión judicial.



Por los cargos imputados, podrían recibir una pena de hasta 12 años de prisión.

Voceros de su defensa señalaron que demostrarán su inocencia en el juicio.



JUSTICIA