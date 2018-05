Interrogan a cubano procesado por planear atentados en Colombia

Raúl Gutiérrez Sánchez, el cubano capturado por las autoridades, señalado de intentar cometer atentados contra ciudadanos de los Estados Unidos en Colombia, aseguró que también avanzaba en un plan para atentar contra el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, y el candidato presidencial Gustavo Petro.



En entrevista con la W, sostuvo que sus acciones eran financiadas por el exilio cubano y por sectores de la ultraderecha colombiana. Indicó que hace parte de un supuesto grupo identificado como MJ51, que está conformado por 10 personas.



Añadió que entre sus planes también estaba atentar contra la embajada de Cuba en Colombia. Y que incluso colaboradores de la supuesta red traficaban con droga para financiar sus actividades.

Luego de conocer esas declaraciones, la Fiscalía anunció el traslado de Gutiérrez al Búnker para adelantar un interrogatorio, pues de acuerdo con el ente investigador en el proceso que se le adelanta no había dicho nada de lo expresado en la entrevista radial.



En La W, Gutiérrez Sánchez indicó entre otras cosas que contra Londoño Echeverry se había planeado cometer el atentado en una casa en el eje cafetero.



Igualmente dijo que sostenía comunicaciones con personas en Miami y Nueva York sobre actividades vinculadas a un grupo que además iba a cometer acciones en Argentina. Luego señaló que era buscado por las autoridades de los Estados Unidos y que no podía entrar a ese país.



El cubano, capturado a mediados de marzo, indicó que realizó labores de inteligencia en los Estados Unidos e ingresó varias veces a Colombia pagando a autoridades en pasos fronterizos.



Aunque se abstuvo de dar nombres de las personas que lo financiaban, Gutiérrez Sánchez aseguró que tenía nexos con grupos de derecha y que no era parte de ningún grupo islámico pese a que hablaba con personas de Isis que iban a cometer acciones violentas en Buenos Aires contra la comunidad Lgbti.



El ciudadano cubano, dijo que se entrenó en su país en temas de inteligencia y manejo de armas.



Igualmente señaló que no va a declarar contra ninguna de las personas que hacen parte de la supuesta organización a la que pertenecía.



Aseguró que no tiene problemas psiquiátricos y que sus confesiones están apegadas a las labores que venía adelantando en el país.



Dijo que desde Venezuela llegaban armas y otros elementos para la red.



JUSTICIA