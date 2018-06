Inpec frena ingreso al país de abogado de exparas y narcos

El pasado jueves, cuando se dirigía a atender una reunión en Bogotá con agentes federales y un fiscal local, el abogado cubanoamericano Joaquín Pérez fue advertido de que Migración Colombia le impediría su ingreso al país.



Pérez, defensor ante cortes de Estados Unidos de paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y de capos como Víctor Patiño, ha ingresado al menos 45 veces a Colombia.

Por eso, el veto migratorio llamó la atención incluso entre autoridades americanas, que estaban atentas a su llegada en un vuelo de la mañana de la aerolínea American Airlines.



EL TIEMPO estableció que, aunque el abogado tiene vigente su visa para trabajar en Colombia, la restricción migratoria iría al menos hasta el 2022. Además, que esta se aplicó aduciendo causales de soberanía y discrecionalidad migratoria.

Sin embargo, fuentes de Migración Colombia señalaron que detrás del bloqueo de su entrada hay una solicitud expresa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



En efecto, desde enero pasado, directivas del instituto aseguran que Pérez habría ingresado de manera irregular al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota para visitar a un poderoso narcotraficante. Incluso, filtraron videos de su visita.



“Esto significa que el Inpec concluyó que supuestamente yo cometí un delito sin siquiera haberme dado la oportunidad de ejercer mi defensa”, le dijo Pérez a EL TIEMPO.



Y agregó que es falso, como señalan, que haya ingresado al penal ilegalmente a visitar a un supuesto lugarteniente de alias ‘Megateo’, de apellido Diago, o a Washington Prada, el llamado ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano.



“No son mis clientes, nunca he hablado con ellos. Fui a acompañar al abogado americano Rafael de la Garza en su primera visita a Colombia, para ver a Juan Esteban Castillo, de 21 años, que está colaborando con la justicia de Estados Unidos. No he pagado ni pagaré un solo peso para hacer mi trabajo. Tengo permiso para ejercerlo”, añadió Pérez.



De hecho, anunció acciones para que Colombia investigue qué fue realmente lo que pasó ese día.

Pero la decisión de negarme la entrada a un país por el que guardo afecto me obliga a limpiar mi nombre, injustamente machado FACEBOOK

TWITTER

“Hasta ahora me he mantenido en silencio. Pero la decisión de negarme la entrada a un país por el que guardo afecto me obliga a limpiar mi nombre, injustamente machado. Tengo 66 años, he trabajado en todas partes del mundo y puedo pasar el resto de mi vida sin ir a Colombia. Pero me niego a ser encontrado culpable sin un debido proceso que mancha mi trabajo de tantos años”, dice Pérez.

Los otros abogados

Y agrega que el abogado colombiano Enrique Arce fue quien se encargó de solicitar los permisos para el ingreso a La Picota, trámite similar al que se surte en Estados Unidos con los abogados extranjeros. Además, que ese día ingresó al mismo tiempo otra abogada colombiana de nombre Lina Fernanda Betancourt, y ambos deben ser indagados por las autoridades para esclarecer lo sucedido.



EL TIEMPO estableció con fuentes cercanas a La Picota que ya investigan los ingresos a la cárcel de Arce y de Betancourt, esta última exfuncionaria del Inpec y líder sindical de la entidad.



De hecho, verifican si tendrían entre sus clientes al narco de apellido Diago, al que supuestamente iban a visitar. Además, se indaga el uso ilegal de carnés del Inpec, conductas que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General.



“La versión es que se le habría pedido dinero a Diago. Pero no es cierto. Yo hablé con la doctora Betancourt, todo se trata de un malentendido y los dragoneantes del Inpec ya están testificando”, le dijo hace un par de semanas a EL TIEMPO el abogado Arce.



Por ahora, Pérez acudirá a vías legales para que se investigue el episodio, se le respete el debido proceso y sea escuchado por las autoridades colombianas.



Se espera que el Inpec haga un pronunciamiento sobre su caso y la restricción migratoria. Además, que revele si se aplicará para otros abogados.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa