Inhabilitan por 11 años a Willman Enrique Celemín

La Procuraduría General inhabilitó al exalcalde de Yopal, Casanare, Willman Enrique Celemín Cáceres por 11 años para el ejercicio de cargos públicos.



Según el Ministerio Público, Cáceres cometió dos faltas disciplinarias a título de culpa gravísima. Una de ellas tiene relación con la celebración de un contrato directo entre la administración local y la caja de compensación familiar Comfacasanare para brindar atención a adultos mayores, a pesar de que esa corporación no tenía la capacidad para ejecutar ese contrato. Una muestra de ello es que la caja tuvo que subcontratar todas las actividades para las que fue contratada.

El órgano de control sostiene que debía hacerse una licitación pública para la adjudicación de dicho proyecto.



El comunicado de la Procuraduría dice que "el objetivo y finalidad de las distintas labores de una caja de compensación familiar no están dirigidas a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, pues aunque ocasionalmente pueden ejercer actos que toquen con este sector poblacional, no se puede afirmar que cuentan con la idoneidad que persigue la norma para ser aptas en la atención integral al adulto mayor, dado que su especialidad y objeto social prácticamente se restringen a asuntos derivados del subsidio familiar y a la administración de los recursos parafiscales a su cargo".



La otra conducta tiene que ver con la firma de un contrato para adquirir paquetes de turismo social celebrado con Aeroviajes Casanare Ltda para darlos como estímulos a los funcionarios de la administración.



El Ministerio Público dice que el exfuncionario desconoció las normas sobre los incentivos que pueden recibir los funcionarios públicos. “Las entidades de las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de investigaciones, programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional”.



JUSTICIA