Inhabilidad de ocho meses para exalcalde de Cartagena Manuel Duque​

20 de junio 2018 , 08:11 a.m.

En el marco de la investigación que adelanta la Procuraduría General en contra de Manuel Vicente Duque, exalcalde de Cartagena, y otros funcionarios de la administración local, el órgano de control, decidió suspender e inhabilitar por 10 meses al exmandatario.

De acuerdo con el órgano de control, Duque omitió, "el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)".



Después de la caída del edificio Blas de Lezo causó la muerte de 21 personas, la Procuraduría inició una investigación sobre el cumplimiento de las normasurbanísticas en otras construcciones de la ciudad y encontró que gran parte de ellas no contaba con los documentos de ley para adelantar obras.



Además, según el Ministerio Público, después de saber lo que estaba pasando, el alcalde no hizo nada para resolver el problema. "El órgano de control reprochó que a pesar de tener conocimiento de la problemática urbanística, Duque Vásquez causó un desorden con dos modificaciones de las competencias de vigilancia y control a las obras en menos de siete meses", se lee en el documento.



La Procuraduría también sancionó a la exsecretaria de Planeación de Cartagena, Luz Elena Paternina Mora, con suspensión e inhabilidad por ocho meses; al exdirector de Control Urbano, Olimpo de Jesús Vergara Vergara y a la alcaldesa de la Localidad Industrial y de La Bahía, Patricia Zapata Negrete, por cuatro meses; y al inspector de Policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León, y a dos técnicos de la misma localidad, por tres meses, también por acciones y omisiones en respuesta al colapso del edicio Blas de Lezo.



Duque se encuentra detenido desde finales del año pasado cuando en otra investigación las autoridades encontraron qué habría acordado, a cambio de coimas representadas en puestos, con 14 concejales de la ciudad, la elección de la Contralora local que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

