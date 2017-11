Revelan informe de polémica herencia de Prada en el Sena 

Deficiencias “en las etapas de contratación por falta de efectividad en el control y seguimiento”. Falta de estudios previos en importantes contratos o pagos que “no están fundamentados” hacen parte del desorden administrativo que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantuvo durante la dirección de Alfonso Prada, hoy secretario general de la Presidencia.



Así lo reveló una auditoría de la Contraloría General, conocida por EL TIEMPO, la cual evaluó la gestión de Prada en el 2016, calificada de “desfavorable” por el organismo tras encontrar 161 irregularidades.

En medio de la polémica por las denuncias de la saliente directora del Sena, María Andrea Nieto –declarada esta semana insubsistente– contra Prada, la auditoría de la Contraloría muestra irregularidades en la entidad, cuyo presupuesto es de 3 billones de pesos.

De 2,4 billones de pesos que el organismo contrató en el 2016, la Contraloría tomó una muestra de negocios firmados por 864.387 millones. En ese examen evidenció, por ejemplo, que el Sena hizo un convenio en el que aportó 6.418 millones con Voluntarios Colombia para mejorar el inglés en instructores de la entidad, pero el proyecto quedó en entredicho por no haberse verificado con exactitud en qué se gastaron buena parte de esos recursos.



En el 2015, por petición del entonces director jurídico del Sena, Juan Pablo Arenas (cuestionado por Nieto), el organismo contrató abogados para la representación judicial de la entidad. La Contraloría encontró contratos como el 726 del 2015 y el 003 del 2016 con los cuales se contrató a un abogado que estaba inhabilitado por ser esposo de una alta funcionaria de la entidad.



Otra irregularidad del 2015, en la administración de Prada, fue la firma de la resolución 774, la cual permitió que ciertos funcionarios tuvieran injerencia en etapas de la contratación. Por ejemplo, esa resolución avaló la entrada del jefe de Control Interno al Comité de Contratación, el cual establece lineamientos que rigen los contratos, verifica estudios previos y solicita informes.



Por eso, la Contraloría dice que en la era de Prada, la entidad no tuvo claridad sobre “los alcances de labores que cumplen ciertos niveles jerárquicos, situación que puede poner en entredicho la autonomía, independencia y objetividad de las funciones que para este caso cumple la oficina de Control Internto”.



Y en los registros contables del Sena figuran salvedades frente a registros de propiedad, planta y equipo por 10.133 millones de pesos, por propiedades que la entidad registró como recibidas aunque no cumplieran ninguna función.



Los líos de contratación se evidencian además en la forma como la administración de Prada suscribió reservas presupuestales, comprometiendo el presupuesto futuro de la entidad. Uno de los casos cuestionados es la reserva por 2.960 millones para pagar un contrato con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Según la Contraloría, esos recursos “se destinaron para financiar actividades no contempladas en un comienzo en el contrato suscrito”.



Otra de las deudas de Prada es con los compromisos que el Sena adquirió en el acuerdo de paz. Aunque debía ampliar su cobertura a 53 municipios en las zonas veredales para iniciar la reincorporación de las Farc, a la fecha solo se han logrado certificar competencias laborales de 268 personas, el 0,46 por ciento del total.



El TIEMPO buscó a Prada pero no pudo obtener una respuesta. En entrevistas pasadas el funcionario negó haber mantenido un esquema burocrático en la entidad y dijo que la saliente directora del Sena estuvo al tanto de los contratos que ahora critica.

MILENA SARRALDE DUQUE

Redacción Justicia@MSarralde