Estos son los riesgos de seguridad en las regiones, según la OEA

“Los grupos armados ilegales raptan niñas entres los 10 y los 13 años de edad, con el fin de cumplir el rol de compañeras sentimentales de los hombres del grupo. Luego las niñas son explotadas sexualmente. Por su parte, los niños y jóvenes son utilizados como informantes o cobradores de extorsiones”. Así define el informe número 23 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA 'El proceso de reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc y del clan del Golfo'.

Según el documento, esto sucede principalmente por la falta de oportunidades educativas y de empleo. Si no incrementa la presencia estatal, “este fenómeno podría intensificarse en regiones como Norte de Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar y Chocó”, dice la MAPP.



Este informe se hace a partir de 959 misiones que realizó el grupo en terreno colombiano, las cuales se llevaron a cabo en 203 municipios y 26 departamentos desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de enero de 2017.



Señalan que algunas disidencias se han integrado a grupos de delincuencia común, ya que no están “interesadas en ideologías sino que buscan beneficios económicos”.



Adicionalmente, la MAPP logra detallar el funcionamiento de la relación entre el clan del Golfo y el Eln. Para ellos, ha existido colaboración entre estos grupos en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar para la explotación de la minería ilegal. Sin embargo, “se han identificado enfrentamientos entre estas organizaciones en las subregiones del Alto, Medio y Bajo Baudó, así como en el Bajo San Juan y la región de La Mojana”, se lee en el reporte.



Dentro de estas ‘colaboraciones’ entre los grupos armados, el estudio indica que “la inestabilidad de la dirigencia de 'Los Pelusos', sumada a acciones violentas como amenazas, extorsiones y listados de limpieza social, generaron presuntos llamados de atención por parte del Eln hacia esta organización y un distanciamiento político entre ambos grupos”.



La misión especial de la OEA también analiza los asesinatos selectivos contra líderes sociales. A pesar de que coincide con la tesis del Gobierno colombiano al señalar que no existe un patrón que explique estos casos de violencia, sí se afirma en el informe que sobresalen algunos rasgos tendenciales en estos hechos.



Advierten que “primero, se da la denuncia del líder frente a la llegada de un actor armado a la zona. Segundo, llegan las denuncias públicas por el mal manejo de recursos públicos. Tercero, el trabajo político en función de la pedagogía para la paz. Cuarto, el trabajo comunitario para la creación de nuevos espacios y/o movimientos representativos. Y quinto, la existencia de liderazgos cuya labor pone en evidencia y riesgo el flujo de la economía ilegal de la zona”.



La misión añade que es preocupante el uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno en las protestas relacionadas con la inseguridad ciudadana y las capturas masivas de líderes sociales sindicados de pertenecer a grupos ilegales, porque no se les ha podido probar ningún vínculo.



En el documento se destacan los avances que se han dado encaminados a construir la paz, no solo con la desmovilización de las Farc, sino también con las negociaciones entre el Gobierno y el ELN. La MAPP-OEA, también reconoce los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad, en particular con la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la creación de la Fiscalía Especial, y la puesta en marcha de estrategias militares para combatir a los grupos armados organizados.



