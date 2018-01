El informe contra la Fifa que salpica a la exmagistrada colombiana

Este miércoles, frente a los 324 diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la relatora especial Anne Brasseur presentará su informe ‘Good football governance’, una investigación sobre una serie de problemas críticos en la gerencia de la Fifa.



En el documento, que EL TIEMPO conoció hace unas semanas, la relatora menciona seis veces a María Claudia Rojas, exmagistrada del Consejo de Estado y presidenta de la cámara de investigación del Comité de Ética de la Fifa. Su nombramiento, en mayo de 2017, es un tema central en el informe.

Aunque Brasseur reconoce que Rojas es una profesional íntegra del más alto nivel, afirma que la exmagistrada no tiene experiencia en investigación criminal y financiera. “Ella no tiene el perfil de ‘fiscal’, como sí era el caso con sus predecesores (...). Además, su falta de conocimiento del inglés y del francés es un obstáculo mayor, ya que casi todos los documentos son en uno de estos idiomas”, escribió la relatora. Algo que, según el documento, podría dificultar los contactos de Rojas con fuentes confidenciales para sus investigaciones.



Brasseur resalta además que Rojas le dijo a la prensa que no habían investigaciones contra el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, cuando el reporte encontró que hay por lo menos dos.



La exmagistrada reemplazó al alemán Hans-Joachim Eckert, que había mostrado resultados al sancionar a 70 altos funcionarios de la Fifa.



El informe señala que la salida de Eckert fue sorpresiva y afirma que su reemplazo “suscita muchas preguntas”. Según Brasseur, esa decisión “obstaculizó seriamente la continuación de cientos de investigaciones pendientes y significaron el fin de los esfuerzos de reforma en la Fifa”.



De hecho, Eckert le dijo al comité de investigación que su salida ya había tenido impacto en procesos y subrayó que casi ninguna decisión se había tomado en el Comité Ético desde entonces.



En diciembre, Brasseur dio a conocer que Rojas no había revelado su vínculo con Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol procesado por recibir sobornos. De hecho, este diario estableció que la afirmación se basó en una carta que Rojas, como magistrada del Consejo de Estado, les envió a sus colegas declarándose impedida en un pleito por mantener una “relación de amistad” con Bedoya.



En el informe, la Fifa declara que la elección de Rojas obedecía a su alto perfil y a la búsqueda de una mayor diversidad geográfica y de género en el seno de la organización. En diciembre, la exmagistrada le aseguró a EL TIEMPO no ser amiga de Bedoya y que había llegado al Comité de ética de la Fifa luego de un duro proceso de selección y varios filtros.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com