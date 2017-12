Los indicios contra el hijo del asesinado dueño de Surtifruver

22 de diciembre 2017 , 08:55 a.m.

22 de diciembre 2017 , 08:55 a.m.

El testimonio de tres personas y la extraña desaparición de un revólver de la casa de la víctima que coincide con las características del arma homicida tienen a Juan David Orjuela Rueda en la mira de los fiscales que investigan el asesinato de su padre, Jhony Alonso Orjuela Pardo, fundador de los supermercados Surtifruver de la Sabana.



La Fiscalía solicitó orden de captura en su contra, pero aún no ha sido posible su localización. Ya van cuatro operativos fallidos para llevarlo a que responda por los señalamientos que hicieron esos testigos en el caso.

Orjuela Pardo, principal socio de una cadena de 15 negocios de grandes superficies, fue asesinado el 20 de octubre del 2016 en la calle 178 con autopista Norte en Bogotá. Sicarios acabaron con su vida en momentos en que cumplía una cita a ciegas con una mujer, que nunca llegó y quien –según la Fiscalía– participó en una trampa para matarlo.



Por este caso dos personas se encuentran en la cárcel. Una de ellas es la exesposa de la víctima, Berta Cecilia Rueda Bossa. El otro, un exsocio de Orjuela: Mauricio Parra Rodríguez. A ambos los señalan de ser los autores intelectuales del homicidio.



Parra Rodríguez, capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 2 de septiembre, tomó la decisión de colaborar con la justicia y hace un mes empezó a dar nuevos detalles de lo que él mismo ha calificado como “la verdad de lo ocurrido”.

Primero inculpó a Berta Cecilia de haber sido la persona que planeó y contrató a los pistoleros para que mataran a Orjuela. De paso, acusó al hijo mayor de la pareja de haber sido su cómplice.



Es más, aseguró que Orjuela Rueda, de 32 años, se había apoderado del revólver calibre 38 propiedad de su padre. La Fiscalía cree, basada en la necropsia, que fue precisamente de esta arma de la que salieron los tres balazos que acabaron con la vida del empresario .



Hay otra versión que Juan David Orjuela también debe esclarecer: la de una de sus tías, quien vive en una zona cercana al sitio del crimen y asegura que esa noche vio la camioneta que usaba el joven muy cerca del lugar de los hechos. La familia de Orjuela Pardo solo supo que lo habían matado hasta el día siguiente, cuando los llamaron de Medicina Legal.



Ese hecho, que en un primer momento fue interpretado como una casualidad, se sumó a los otros señalamientos y por eso el hijo mayor de los Orjuela Rueda está buscado por la justicia. También lo enreda la versión de la señora Sandra Milena Gaspar Herrera, empleada de confianza de Orjuela Pardo. “La camioneta 805 creo que es de doña Cecilia, pero esa camioneta solo la maneja Juan David; Camilo (el otro hijo) nunca la manejó”, afirmó Gaspar ante la justicia.

Juan David Orjuela Rueda, hijo de Jhony Alonso Orjuela Pardo. Foto: Cortesía de su familia

Yesid Camilo, a quien menciona la empleada, es un joven de 20 años que Orjuela Pardo tuvo por fuera de su matrimonio y a quien se llevó a vivir apenas se separó (nunca formalizó un divorcio) de Berta Cecilia.



Camilo, Juan David y Jhony Orjuela vivían en una casa en Chía, atendidos por Sandra Milena. La empleada también confirmó que a su jefe se le perdió, dos meses antes de su muerte, un revólver y que nunca hallaron. Este detalle coincidió con los señalamientos de Parra Rodríguez, quien insiste en que el arma estaba en poder de Juan .



La empleada aseguró que la relación del empresario con sus hijos no era la mejor, “porque ellos no le correspondían como él esperaba”. Afirmó que en dos años que estuvo trabajando con los Orjuela solo vio una vez en esa casa a Lina, la otra hija de su jefe, quien vivía con Berta Cecilia en Chía.



La Fiscalía le cree a Mauricio Parra en la parte referente a la responsabilidad de la viuda y, eventualmente, de su hijo mayor, pero no cree que el empresario haya sido, como pretende mostrarlo, totalmente ajeno al plan criminal.

La puja por la fortuna

Como lo reveló EL TIEMPO el mes pasado, uno de los indicios contra Berta Rueda es que apenas días después del crimen empezó, sin autorización legal, una carrera contrarreloj para pasar propiedades del muerto a su nombre y el de sus hijos.



De hecho, la tesis de la Fiscalía es que el asesinato se habría originado en el hecho de que Orjuela había empezado una estrategia para evitar que la mayor parte de su fortuna fuera a manos de su exesposa. El jueves se conoció un nuevo capítulo en esta saga.



Un juzgado de familia del circuito de Funza notificó a diferentes organismos, entre estos la Cámara de Comercio, del embargo de 185 bienes y cinco sociedades fundadas por Orjuela Pardo, entre ellas los supermercados Surtifruver.



Tal decisión se desprende de una demanda que instauró Claudia Ximena López Rondo, quien era compañera sentimental de Orjuela desde hace varios años.

El despacho reconoció que existió una unión marital de hecho, dándole estatus de viuda, y por tanto merecedora de derechos sobre su fortuna.



López Rondo fue por años la secretaria de la empresa y hace 15 años inició con el empresario una relación extramatrimonial que finalmente lo llevó a la separación.



JUSTICIA

Justicia@eltiempo.com @justiciaET

Conozca más detalles sobre caso Surtifruver