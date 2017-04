Juez deja en libertad a expareja del fiscal Rodrigo Aldana 

Margarita María Useche Molina, acusada por la Fiscalía de haber recibido un apartamento, que provenía del soborno que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula –envuelto en el escándalo de Odebrecht– le pagó al fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal para que frenara un proceso de extinción de dominio, que adelantaban las autoridades en su contra, negó los cargos que se le imputaron.



Según el abogado de Useche Molina, este apartamento, el 1117 ubicado en el Edificio Pentagrama- al norte de Bogotá-, lo recibió su representada luego de liquidar la sociedad conyugal de hecho que sostuvo durante siete años con Aldana.

La excompañera del fiscal acusado de corrupción decidió colaborar. “Rindió un interrogatorio que ha sido fundamental en esta investigación", indicó el fiscal del caso.

Sin embargo, a pesar de la valiosa colaboración de Useche Molina desde el mismo momento en que se produjo su captura, la Fiscalía solicitó que la enviaran a la cárcel acusada de los delitos cohecho propio y lavado de activos. Porque para el fiscal del caso ella sabía la procedencia del inmueble, un apartamento, avaluado en 335 millones de pesos.



A cambio, Aldana ocultó por ocho meses un expediente que contiene la persecución que las autoridades le hacían a tres haciendas en el departamento de Córdoba, que habían pertenecido a los narcotraficantes Álvarez Meyendorff y fueron sometidas a extinción de dominio.

Aldana, después de haberse negado en entregar el proceso que tenía engavetado profirió una resolución con la que declaró improcedente el mecanismo jurídico de embargo de las propiedades que estaban bajo la administración de la entidad 'Central Agropecuaria', cuyo representante legal es Bula Bula.



Durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal del caso señaló a Useche Molina como un "peligro para la sociedad. Recordó al Fiscal que el excompañero de Margarita María aceptó los cargos y no obstante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo envió a La Picota.



Por tanto "la detenida así le haya colaborado a la Fiscalía no deja también de ser un peligro y por tanto solicito se dicte la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", precisó el fiscal.



Por su parte el abogado de Useche aseguró que la pareja dio por terminada la relación que existía entre ambos en febrero de 2015.



"Aldana le dijo: 'te hago entrega de este apartamento para que vivas con tus padres, que yo me encargo de pagarlo'", manifestó Alberto Méndez Cruz, abogado de confianza de Margarita María Useche Molina.



El Juez 81 de Garantías atendió la petición de la defensa y le concedió la la libertad condicional, porque debido a las imputaciones que pesan en su contra continuará vinculada con el proceso.



