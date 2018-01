Aplazan audiencia de imputación de cargos contra Edwin Besaile

La audiencia de imputación de cargos contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, no se llevó a cabo este lunes porque la defensa del investigado presentó una excusa para no asistir.



De acuerdo con el gobernador, que fue suspendido durante tres meses por la Procuraduría, su abogado Jaime Granados está fuera del país y por eso no podía realizarse la diligencia.



El magistrado que adelanta el caso definió que la diligencia se aplace para el 6 de febrero.

La representante de la Fiscalía dijo que esta es una estrategia de Besaile para dilatar el proceso.



"Estamos en frente de lo que parece como la primera táctica dilatoria de la defensa del doctor Edwin Besaile por parte del abogado Jaime Granados", dijo la fiscal.



Besaile, a quien le imputarán peculado y enriquecimiento ilícito por su presunta participación en el desfalco de los recursos de la salude en Córdoba dijo que su presencia en la audiencia es una muestra de su interés para comparecer ante la justicia.



JUSTICIA