Identificado el hombre que asesinó a conductor de Uber

Jesús David Tovar Araque, alias David, así fue identificado el señalado jefe de la banda que acabó con la vida de Juan Sebastián Salcedo Balceros –el joven conductor de Uber– y quien continúa prófugo de la justicia.

Tovar Araque es acusado de planear y ejecutar el robo de varios vehículos afiliados a esta plataforma y del asesinato de Salcedo Balceros la madrugada del pasado 27 de enero en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.



Salcedo Balceros fue atacado con arma blanca por tres hombres después de que les hiciese una carrera en su carro, un Volkswagen Gol negro, que el 9 de enero pasado recibió como premio en un bingo que organizó una cooperativa de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en donde estuvo vinculado y de la que solicitó su retiro porque se iba a estudiar aviación en Argentina, donde vive su padre.



De la banda ya hay tres de sus miembros tras las rejas: el taxista Andrés Felipe Castiblanco Hernández y los señalados asaltantes Danilo Estiven Tequia Grijalba, alias Chiquitín, y Hanz Joao Rusinque Toro, alias el Calvo.



Con dos fotografías, una en la que alias David aparece con gorra –las que usaba en los atracos, según testigos– y otra en donde se observa su fisonomía, con un corte militar, los investigadores rastrean a este hombre (de unos 27 años de edad con una cicatriz de una cirugía en el costado izquierdo del labio superior) por toda Bogotá.



Además, su rostro quedó registrado a las 2:30 de la mañana del pasado 27 de enero en las cámaras de seguridad de una estación de gasolina a donde llegó a bordo del taxi que conducía Castiblanco Hernández, quien le dijo a la Fiscalía que alias David le pidió esa madrugada (cuando también recogió en Suba Compartir a alias Chiquitín, socio en el robo) que llevara en el taxi a alias el Calvo hasta su casa en el barrio el Tintal, a quien vio con sus ropas untadas de sangre.



En el camino este le confesó que le habían quitado el carro a un conductor de Uber que se había resistido y que por eso lo apuñaló. Agregó que en el baúl del taxi habían escondido dos cuchillos.



Otros testimonios claves que apuntan hacia Tovar Araque fueron los de los empleados de las bombas de gasolina en donde la banda sacó plata en avances de las tarjetas, el del vigilante de un parqueadero comunal del barrio Bochalema, donde dejaron abandonado el carro que le robaron a Juan Sebastián Salcedo y el de otro taxista con quien se turnaba el taxi. Este aseguró que lo recibió a las 4 de la mañana y que Tovar Araque le dijo que no se lo llevara al día siguiente “porque le habían dejado un celular olvidado en el carro, que lo iba a vender y con la plata respondería por la tarifa”.



Este martes, miembros de la Fiscalía a cargo la investigación recibieron una llamada telefónica de quien aseguró ser el abogado de Tovar Araque. Finalizando el día no se sabía aún sí se había concretado una posible entrega a las autoridades de este hombre, quien se convierte en uno de los más buscados del país por delitos como concierto para delinquir, hurto agravado y homicidio agravado.



Según denuncias relacionadas con el robo de automotores, en diciembre se reportaron 12 carros robados en Bogotá a conductores afiliados a Uber.



No obstante, una fuente de la Sijín le aseguró a EL TIEMPO que de esta modalidad de hurto existe un subregistro, porque muchos de los conductores víctima de estos robos no se refieren al hecho de que son conductores de Uber, para evitar que les nieguen el pago del vehículo por parte de las aseguradoras.

