‘No entiendo por qué aparece calcinado’: hermana de Bernardo Beltrán

“Si mi hermano salió vivo del Palacio de Justicia, no entiendo cómo su cuerpo aparece calcinado en el cuarto piso”, es una de las preguntas que se hace Sandra Beltrán Hernández, quien durante 32 años, después del holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá, continúa buscando quién le dé una respuesta. Esa inquietud volvió a sonar después del hallazgo de los restos de su hermano, Bernardo Beltrán, empleado de la cafetería, en una tumba en Manizales. Sandra Beltrán le contó a EL TIEMPO su drama, después de escribirse un nuevo capítulo de esta historia.

Contó que el viernes fue citada a la Fiscalía y allí le dijeron que los resultados de unas pruebas de ADN hechas por Medicina Legal evidenciaron que los restos exhumados de la tumba del exmagistrado Jorge Alberto Echeverry pertenecían a los de su hermano, quien para ese 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó la sede del Poder Judicial en Colombia, contaba con 24 años.



“¿Por qué la sorpresa y por qué la rabia? Porque nosotros hicimos un reconocimiento, y hay un video y hay pruebas testimoniales de que Bernardo salió vivo del Palacio, y no entendemos cómo se devuelve al Palacio, muere y además es calcinado, como lo señala Medicina Legal en su informe oficial”, afirmó.



Sandra recordó que hace unos 10 años, durante una diligencia que se practicó con la Fiscalía, fue cuando observó en un video a su hermano cuando salía del Palacio de Justicia tomado del brazo de un militar rumbo a la Casa del Florero.



“Lo único que podemos ratificar es que los desaparecidos del Palacio de Justicia salieron con vida, fueron asesinados y 32 años después entregados a tu familia”, exclamó.

Mientras Sandra Beltrán recibe con reparos los restos de su hermano, en el seno de otra familia se reabre una dolorosa realidad: la de los Echeverry Correa, quienes desde ahora declaran a su ser querido como desaparecido, después de creer que hace tres décadas le habían ofrecido cristiana sepultura.



Uno de sus miembros es Wadiz Echeverry Correa, quien vive en Manizales. Asegura que nunca estuvo convencida de que los restos que le entregaron fueran los de su hermano.



“A Jorge Alberto solo lo identificaron con unas placas, no se hicieron pruebas de ADN. De una u otra forma me esperaba esto, que 32 años después pasara a ser un desaparecido”, afirmó.



Wadiz dijo que por años ha enfrentado varios problemas que tienen que ver con el caso de su hermano, como que no lo reconozcan como víctima.



Una situación similar vivieron los familiares del exmagistrado Julio Andrade, quien después de llevar por 30 años flores a su tumba, hace un mes se enteraron de que los restos que reposaban en ese lugar eran los de Héctor Jaime Beltrán, otro empleado de la cafetería que se hallaba en la lista de los desaparecidos por el holocausto.

Cadena de errores

El estudio juicioso de Medicina Legal y el CTI de 72 cajas donde reposaban pruebas y restos recaudados en los cementerios donde fueron sepultadas las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia permitieron aclarar identidades, pero a la vez han dejado al descubierto el desorden con que se investigó por décadas el caso de los desaparecidos.



La historia se repite en la tumba del magistrado Pedro Elías Serrano, donde encontraron los restos de una mujer aún sin identificar.



En la del magistrado Emiro Sandoval, los exámenes forenses dictaminaron que estaban los restos de dos personas.



En la sepultura de Marina Isabel Ferrer se encontraron los restos de Cristina del Pilar Guarín, y a la familia de Rosalba Romero le entregaron un cuerpo para darle sepultura, pese a que la necropsia concluye que es de un hombre, pues “presenta testículos y próstata carbonizados”.



Durante la llamada retoma se registraron varios hechos, uno de ellos la desaparición de 11 personas que, afirman sus familiares, salieron vivas, lo que ha llevado a la condena de algunos oficiales que estuvieron al frente de la operación.



Uno de ellos es el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien era el comandante de la Brigada 13 del Ejército, condenado a 35 años.



Otro de los procesados, el coronel en retiro Edilberto Sánchez, era el jefe de inteligencia militar y recibió la más alta condena: 40 años de cárcel por la desaparición de Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán.



Otra fue la situación del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, quien desde un principio estuvo en el ojo del huracán; fue condenado a 30 años de cárcel, pero en diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia sentenció que no había pruebas que lo involucraran con la desaparición de Carlos Rodríguez e Irma Franco, por lo que recuperó la libertad.



